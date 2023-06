Ce samedi 3 juin, les demi-finales d'Élite 1 féminine, entre le Stade bordelais et le Stade toulousain puis entre Blagnac et Romagnat, seront diffusées en direct sur la Place du Capitole. On vous présentait vendredi ces deux affiches, en présence des actrices de ces rencontres.

Ce samedi 3 juin, les quatre équipes présentent dans le dernier carré s'affronteront pour obtenir les deux derniers billets de la finale. À Romagnat, le Stade bordelais et le Stade toulousain joueront à 14h et Blagnac-Romagnat commencera à 16h30. Dans notre émission "la 3ème mi-temps", Simon Valzer et Ninon Giraud présentent les deux rencontres, qui seront diffusées place du Capitole à l'occasion du Toulouse Rugby Festival. Les joueuses de chacune des équipes, Agathe Sochat, Pauline Bourdon, Marjorie Mayans et Jessy Trémoulière, racontent aussi leurs sentiments et ceux qui animent leurs groupes respectifs avant ces matchs cruciaux.