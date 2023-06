À Romagnat, les Lionnes du Stade bordelais ont remporté cet après-midi la première des demi-finale d'Élite face au Stade toulousain sur le score de 19 à 15. Dominatrices devant et plus précises, les Girondines ont dominé la rencontre malgré un sursaut d'orgueil toulousain en fin de match.



Les Lionnes du Stade Bordelais se sont imposées (19-15) ce samedi après-midi au Stade des Pérouses de Romagnat, pour cette demi-finale de fédérales féminine Élite 1, face au Stade Toulousain. Premières de la saison régulière, les Girondines ont fait respecter leur statut face à une équipe encore en reconstruction, grâce aux 14 points au pied de Morgane Bourgeois. Elles devront attendre le résultat de l’autre demi-finale pour savoir face à qui elles disputeront le titre.

Au début du match, ce sont pourtant les Girondines qui ont semblé vouloir mettre la main sur la rencontre. Du moins, en monopolisant le ballon. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour que Bourgeois débloque le compteur sur une pénalité aux 30 mètres (3-0, 7ème). Ce fut pourtant une des dernières offensives bordelaises avant longtemps.

Car suite à un dégagement au pied manqué, les Toulousaines pouvaient s’installer dans le camp adverse. Océane Bordes avait l’occasion d’égaliser, mais trouvait le poteau (10ème). Toulouse commettait trop d'en-avants, mais Bordeaux était assez indiscipliné et pas moins maladroit, n’arrivant pas à se sortir de la pression. Nouvelle pénalité côté droit, et Bordes tirait sur l’autre poteau (16ème).

Ni la pause fraîcheur, ni le très bon 50-22 de Pauline Bourdon (27ème) ne changeaient la donne. Et si Bordes égalisait enfin (3-3, 30ème), cela ne durait pas longtemps, car en deux attaques successives, Bordeaux poussait son adversaire à la faute, concrétisant avant le retour aux vestiaires en menant 9 à 3. Morgane Bourgeois faisait même le break dès le retour de la mi-temps (12-3, 45ème).

Les Toulousaines y ont cru jusqu’au bout

C’est à nouveau grâce au jeu au pied, ou plus précisément à une pénaltouche, que Bordeaux posait déjà un pied en finale. Le lancer était réussi pour la sauteuse centrale, et le maul se formait bien autour de Mabinty Sylla. La puissante deuxième ligne s’en détachait pour résister à trois plaquages et aller aplatir (19-3, 49ème).

Alors les Toulousaines ont poussé, mais ont eu de grandes difficultés à trouver la faille. Plusieurs actions ont été avortées par des en-avants ou des erreurs de compréhension. Mais au moins les championnes en titre ont eu le mérite de ne jamais abandonner, et de souvent préférer le jeu aux pénalités.

C’est d’ailleurs sur ce choix qu’elles ont enfin pu revenir à la marque. Les avants sont parties en percussion suite à deux pénalités successivement jouées à la main. Ian Jason finissait par trouver un trou au ras dans lequel elle s’engouffrait. Mise au sol, elle tendait le bras pour marquer (19-10, 71ème). L’espoir renaissait pour les quinze Toulousaines. Après avoir créé un point de fixation par plusieurs pick and go, le ballon sortait au large vers Castello. L’entrée en jeu, puis Bordes, jouaient bien le surnombre pour envoyer Vandesteene à l’essai en coin (19-15, 77ème).

Malheureusement, c’était déjà trop tard, et la défense bordelaise tenait jusqu’au coup de sifflet final. Sans forcément maîtriser dans le jeu, les Girondines se sont montrées efficaces. Elles s’avancent donc vers la finale la confiance de n'avoir connu qu'une seule défaite sur tout la saison. Pour Toulouse, la défense du titre s’arrête ici.