Le Blagnac Rugby Club s'est imposé 17 à 8 à Romagnat en demi-finale du championnat de France de rugby féminin. Les stars Haut-Garonnaises ont mis à profit leur expérience et leurs qualités pour battre une équipe romagnatoise en dette d'inspiration. En finale, les Caouecs retrouveront le Stade Bordelais.

L'ambiance au stade Michel-Brun n'a pas eu le temps de retomber après le succès du Stade Bordelais ! Elle a même franchi un nouveau cran lorsque l'équipe locale a pénétré sur le terrain juste avant 16h30 pour le coup d'envoi de la deuxième demi-finale du jour qui opposait l'ASM Romagnat qui recevait le Blagnac Sporting Club pour un remake de la finale 2021, remportée à l'époque par les Auvergnates sur le score de 13 à 8.

Les Blagnaicaises font le break avant la pause

La première période aura été tendue et peu endiablée. Il faut dire que l'enjeu était de taille puisqu'une place en finale de l'Elite 1 était en jeu. A mi-chemin, c'étaient bel et bien les Haut-Garonnaises qui avaient pris une option pour rejoindre le Stade Bordelais en finale grâce à un essai inscrit en contre par Vernier juste avant la pause. Auparavant, le pied d'Abadie avait permis de donner de l'avance aux Caouecs qui ont maîtrisé leur sujet durant ce premier acte. En face, les filles de l'ASM rugby ne réalisaient pas un mauvais match mais il leur manquait tout de même un peu plus de tranchant sur les phases offensives lors desquelles elles ont préféré user du pied plutôt que des passes sur les ailes.

Un essai synonyme d'espoirs vains

La seconde période a été gérée d'une main de maître par les visiteuses qui se sont attachées à défendre leur avantage. En face, les Puydômoises poussaient mais ne parvenaient pas à trouver l'ouverture malgré plusieurs temps forts non concrétisés. Pourtant, la partie a pris une autre tournure lorsque Perraudin est allée inscrire l'essai de l'espoir pour l'ASM à la 65e minute de jeu, ramenant le score à 8 à 14. Ce sursaut d'orgueil n'aura pourtant pas permis aux filles de l'ASM rugby de refaire leur retard. Au coup de sifflet final, les doubles et désormais triples finalistes en titre pouvaient exulter ! Il ne leur reste désormais qu'à connaître un dénouement plus heureux que lors des deux dernières éditions qu'elles ont à chaque fois perdu. Rendez-vous samedi prochain !