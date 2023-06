Nommé parmi les 42 jeunes joueurs retenus pour préparer la Coupe du Monde U20 en Afrique du Sud (du 24 juin au 14 juillet), Léo Drouet pourrait participer à sa deuxième compétition en Bleu. Auteur d'un quadruplé face au Pays de galles au Tournoi des Six Nations U20 2023, l'arrière de Provence Rugby s'est confié sur son arrivée dans le club aixois, ses exploits en équipe Espoirs et la soudaine transition en équipe professionnelle.

La liste des 42 retenus pour préparer la Coupe du Monde a été annoncée aujourd’hui, vous en faites partie. Un Mondial comme deuxième expérience en sélection, ce n'est pas donné à tout le monde. Comment avez-vous reçu cette annonce ?

Je me sens heureux, soulagé. Ça faisait un moment que j’attendais cette annonce. Je me demandais si j'allais avoir cette chance. Je garde un très bon souvenir de mon Tournoi des Six Nations. Même si mon premier match était un raté complet, la compétition a quand même été incroyable. Je pense qu'on peut dire que ça reste une première expérience positive dans l'ensemble. Le groupe était extraordinaire. Nous avons vécu des émotions folles et je suis super content de les retrouver. Quand on est petit, on ne réfléchit pas à tout ça. Mais en grandissant, j'ai été en âge de comprendre et d'en rêver. C'est évidemment le rêve d'une grande partie des joueurs de rugby d'un jour porter le maillot bleu, de même juste jouer en pro. Pour l'instant, ce n'est qu'avec les catégories jeunes mais j'en suis quand même très très fier.

Vous devez sûrement avoir des attentes pour le Mondial ?

Avant tout, qu'on puisse performer en tant que groupe et aller le plus loin possible dans la compétition, je sais qu'on peut faire de bons résultats. Les deux dernières Coupe du monde ont été remportées par la France donc on a à cœur de continuer cette série. Et bien évidemment, individuellement j'ai envie de tout donner et de marquer le plus d'essais possible. L'objectif c'est de profiter de la compétition pour encore progresser dans mon jeu.

Léo Drouet (19 ans, Provence Rugby) fait partie de la liste des 42 retenus pour préparer le Mondial U20 en Afrique du Sud. Icon Sport - Icon Sport

Vous avez été l'auteur d'un quadruplé face au Pays de galles lors de la dernière journée du Tournoi des Six Nations. Au-delà de l'exploit, c'est forcément un souvenir fort dans une première compétition internationale ?

C'est évidemment un souvenir incroyable. Je n'ai pas tout de suite compris que c'était un exploit, j'étais surtout reconnaissant pour mes coéquipiers de m'avoir toujours mis dans les meilleures situations. C'était surtout l'une des meilleures manières de terminer la compétition en beauté. Je peux dire que c'est mon plus beau souvenir en Bleuets.

Vous êtes arrivé à Provence Rugby en 2021, à tout juste 18 ans, après avoir évolué au sein des équipes jeunes de Montpellier. L’adaptation à un nouveau club et à une nouvelle région s’est bien déroulée ?

Quand on m'a recruté pour intégrer le centre de formation de Provence Rugby, je n'ai pas hésité. Ce que me proposait Montpellier ne correspondait pas réellement à mes attentes donc j'ai pris l'opportunité de venir à Aix. J'ai visité le campus, j'ai rencontré le staff et à partir de là c'est aller très vite. Je suis arrivé en juillet, j'ai commencé la préparation physique avec les espoirs et fin septembre, on m'a appelé un matin pour participer aux entraînements avec l'équipe pro. J’ai fait mon premier match en novembre, à domicile face à Grenoble et j'en garde un souvenir incroyable !

Léo Drouet sous le maillot de Provence Rugby face à Vannes à l'hiver 2022 Icon Sport - Icon Sport

Vous le dîtes vous-même : c'est aller très vite depuis votre arrivée à Provence rugby. Comment ça s'est passé pour vous ?

Premièrement, je n'ai pas forcément réalisé. Je ne réalise pas encore d'ailleurs. Je m'étais dit que je voulais avant tout répondre aux attentes des coachs, autant en pro qu'en Espoirs. Réussir à faire ce qu'on me demandait. Je peux dire que je l'ai bien vécu, je me sens bien aujourd'hui. Je ne me mets pas la pression, même si je sais que ce sont des années importantes dans ma carrière.

Plus récemment, vous avez participé à la montée en championnat Reichel Espoirs Élite avec Provence Rugby, une première dans l'histoire du club. C'est un nouvel accomplissement personnel en deux ans, vous devez sûrement vous sentir satisfait ?

C’est une étape qui me tenait aussi à cœur. Ça faisait un an et demi, voire deux ans, que je n'étais plus redescendu en Espoirs, ou très peu, et donc je n'étais plus autant investi que la première année. Ça m'a fait énormément plaisir de les retrouver, et évidemment de participer aux matchs décisifs pour la montée. Avec les pros ça avait été une saison un peu compliquée, je me sentais parfois frustré dans mon jeu et donc, de rejouer avec les Espoirs, ça m’a permis de plus m'amuser, de rejouer comme avant, avec insouciance.

Vous faites la distinction entre jouer en équipe professionnelle et en équipe Espoirs ?

Faire la distinction, oui et non ! Peu importe l'équipe pour laquelle je joue, je m'investis de la même façon. Ce que j'aime c'est jouer au rugby et je suis là pour ça. En Espoirs, je suis entouré de mecs de mon âge, donc l'ambiance est forcément différente. Mais le plaisir est toujours présent, même avec l'équipe Une.

Avec le départ de Florent Massip, et les bonnes prestations que vous avez fournies lors de vos 23 matchs avec l'équipe professionnelle, peut-on imaginer vous voir au poste de 15 titulaire la saison prochaine ?

J'espère ! Je prends beaucoup de plaisir à l'arrière mais je sais que c'est aussi beaucoup de responsabilité, donc à voir si Mauricio (Reggiardo, manager de Provence Rugby) me fait confiance. Il y a aussi eu le recrutement de Thomas Salles (Toulon) qui arrive justement pour couvrir ce poste. On compte aussi la polyvalence d'Adrien Lapègue et Nadir Bouhedjeur, qui peuvent comme moi, jouer à l'aile comme à l'arrière. C'est un choix qui revient aux coachs mais je sais que j'y prendrais beaucoup de plaisir.