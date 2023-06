Après la rencontre, le trois-quarts centre Henry Chavancy est revenu sur cette victoire en quarts-de-finale et s’est aussi projeté sur la demi-finale à venir, face au Stade toulousain…

Comment analysez-vous cette victoire ?

On retient la victoire, c’est ce qui compte dans les matchs couperet. On savait que ce serait difficile face au voisin parisien et ça s’est vérifié : à Jean Bouin, ce fut un match âpre et disputé. Quoi qu’il en soit, on a aujourd’hui gagné le droit d’aller affronter le Stade toulousain à Saint-Sébatien. C’est une bonne chose.

Comment expliquer le passage à vide en fin de première période ?

On avait bien entamé cette rencontre. Tout allait bien et on s’est un peu déréglé en fin de première mi-temps. Les Parisiens ont alors engrangé de la confiance. Pour autant, on savait que l’entame de deuxième période serait primordiale et on a réussi à le faire. Ce retour des vestiaires fut la clé du match.

Le Racing 92 se paie le Stade français et rejoint Toulouse en demi-finale !



Le film du match : https://t.co/8e3qLlZLXZ pic.twitter.com/uqDKOXwtyq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 3, 2023

Que représente le Stade toulousain à vos yeux ?

Toulouse représente l’ogre du championnat. Ils ont terminé premiers de la phase régulière, ils ont eu le temps de se reposer avant Anoeta et nous, nous rejouerons dans six jours. Mais c’est comme ça... On ne partira clairement pas favoris mais on va crânement jouer notre chance, en demi-finale.

La saison du Racing est-elle désormais sauvée ?

(il soupire) On pourrait croire que c’est normal pour le Racing d’être à ce stade de la compétition mais le championnat est tellement difficile… Cette saison, on a eu des hauts, on a eu des bas mais à mes yeux, c’est le minimum syndical pour notre club d’être en demi-finale. Pour autant, la saison ne fait que commencer et on peut désormais rêver à quelque chose qui marquera l’histoire.