Lors du Toulouse Rugby Festival, plusieurs personnalités du monde de l'ovalie se sont succédé Place du Capitole.

Ce vendredi 2 juin, le Toulouse Rugby Festival a pris ses quartiers sur la place du Capitole, à Toulouse, pour la troisième année de rang. "On a toujours le plaisir de transformer cette place en terrain de rugby, n'a pas caché pas le maire de la ville rose, Jean-Luc Moudenc. Cette année, c'est un rendez-vous qui a une saveur particulière car, il y a quelques jours à peine, nous donnions le top des moins 100 jours avec les présentations des festivités. Parce que nous sommes au rendez-vous, Toulouse est la capitale de l'ovalie et nous n’accueillerons pas moins de cinq matchs lors de la Coupe du Monde." Des propos qui ont fait écho à ceux de Julien Collette, directeur général de France 2023 : "À Toulouse, on sent cette culture sportive, cette culture rugby monter derrière toute la collectivité. Cette Coupe du Monde va être un grand évènement populaire, surtout ici, à Toulouse."

Alexandre Martinez et Jean-Nicolas Baylet au TRF Stéphanie Biscaye - Stephanie Biscaye

Toulouse, une ville de rugby

Présent pour le Toulouse Rugby Festival, le directeur de la FFR Alexandre Martinez a rappelé combien obtenir l'attribution du Mondial 2023 avait été compliqué pour la France : "On est allé chercher cette Coupe du Monde avec les dents." De quoi rendre cette organisation encore plus belle. Jean-Nicolas Baylet, directeur général du groupe La Dépêche du Midi, a lui déclaré combien l'ovalie est importante dans les titres du groupe : "Le rugby, c'est notre sport de cœur, on lui consacre beaucoup de place dans nos titres que ce soit sur La Dêpeche, Midi Olympique, Rugbyrama ou Vià Occitanie. Le rugby prend une place prépondérante dans le cœur de nos lecteurs et nous le savons."