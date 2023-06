Ce vendredi 2 juin, à l'occasion du Toulouse Rugby Festival, le trophée de la Coupe du monde, le trophée William Webb-Ellis est sur la place du Capitole.

Pour la troisième année consécutive, le Toulouse Rugby Festival prend ses quartiers sur la place du Capitole. Ce vendredi 2 juin, un invité de marque est présent. Mais il ne s'agit pas d'une personne, plutôt d'un trophée. Le trophée de la Coupe du monde, le trophée William Webb-Elis est présent. Avant de, peut-être, être soulevée par Antoine Dupont et ses partenaires au Stade de France le 28 octobre prochain, la coupe fait escale dans la ville rose. L'entrée est gratuite. Mais attention. Si le TRF se déroule ce vendredi et ce samedi, la Coupe du monde ne sera présente que ce vendredi.

Beaucoup d'évènements sur deux jours

Après deux premières éditions plus que réussies, le Toulouse Rugby Festival fait son grand retour pour un troisième chapitre. À quelques mois du coup d’envoi de la tant attendue Coupe du monde 2023, ce sera l’occasion de venir découvrir, ou redécouvrir pour certains l’univers de l’Ovalie. Au total, près d’un millier de joueurs vont se succéder pendant quarante-huit heures sur la pelouse synthétique qui sera mise en place pour cet événement organisé par la mairie de Toulouse, en collaboration avec Midi Olympique. À noter qu’à 19 heures, est prévu un match de gala avec de nombreuses personnalités du ballon ovale français, qui s’affronteront pendant une heure et qui pourront régaler le public présent pour l’occasion.

Le vendredi après-midi, un job dating sera organisé par Ovale Citoyen. Durant trois heures, ceux qui le veulent pourront trouver les renseignements qu’ils souhaitent sur place. Alors que le samedi, une animation culinaire viendra réveiller les papilles des curieux et précédera un Haka géant, qui fera apparaître naturellement une odeur de Mondial dans la Ville rose. Il sera également possible de remonter le temps grâce aux deux expositions photos qui verront le joueur : « La Coupe du monde 2007 au Stadium de Toulouse » et « les capitaines champions du monde. »