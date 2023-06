Le Racing 92 se déplace sur la pelouse du Stade français, samedi, à l'occasion du premier barrage de Top 14. Retour en cinq dates sur la saison des Ciel et Blanc, qui espèrent marquer un grand coup à l'occasion du derby.

Le Racing 92 a terminé à la 5e place de la phase régulière en Top 14. L'épopée de la phase régulière n'a pas été de tout repos pour les Racingmen, qui ont notamment dû faire face à de nombreuses blessures et à l'arrêt de carrière précoce de Virimi Vakatawa début septembre. Mais comme chaque année depuis sa remontée dans l'élite, les Franciliens sont qualifiés pour les phases finales, et joueront leur place dans le dernier carré face au Stade français à Jean-Bouin. Un derby, le troisième de la saison, qui s'annonce chaud bouillant. Cet affrontement entre les deux clubs a déjà marqué l'édition 2022-2023 du championnat.

Toulon - Racing : 12e journée (4 décembre 2022)

Après la 11e journée du Top 14, le Racing 92 est troisième au classement grâce à une série de quatre victoires consécutives. À une semaine du premier derby de la saison, Laurent Travers décide de faire tourner son effectif pour le déplacement à Toulon. Un choix finalement payant pour les Franciliens qui s'imposent avec la manière sur la Rade avec trois essais inscrits par Iribaren, Klemenczak et Volavola (14-31). C'est le deuxième succès à l'extérieur de la saison pour le Racing (seulement trois en fin de saison). Loin de sa base, le Racing n'a pas souvent été maître de son sujet. Il devra l'être samedi sur la pelouse de Jean-Bouin pour se qualifier en demi-finale.

Racing - Stade français : 13e journée (24 décembre 2022)

La dynamique est toute autre pour le premier derby de la saison. Après une belle victoire à Toulon, les coéquipiers de Finn Russell sont tombés de haut en Champions Cup en enchaînant deux revers (à domicile face au Leinster, et sur la pelouse des Harlequins). Le Racing connaît son premier moment vraiment difficile de la saison, mais espère vite rebondir en accueillant le Stade français à l'occasion de la 13e journée. C'est tout le contraire qui se passe : largement dominés dans tous les secteurs du jeu, dépassés par l'efficacité parisienne, les Franciliens sont écrasés par les Stadistes. 10-48, le score est lourd, l'ennemi en rose se permet même de quitter la Paris la Dérense Arena avec le bonus offensif, et prend la 2e place au classement au Racing. Pour le président Jacky Lorenzeti, les fêtes de fin d'année sont gâchées. "Ce match est toujours particulier pour moi. Je l'avais dit aux joueurs dans la semaine: c'est un peu le match du président, le derby... Je leur avais demandé de gagner, ils ne l'ont pas fait et je leur ai dit des choses méchantes". Malgré la déception, le président sent que son équipe peut rebondir : "Ils m'ont gâché la fête mais c'est la vie, je vais m'en remettre. (il soupire) J'ai un ton très pessimiste mais ce n'est pas mortel: il n'y a pas eu de blessés graves, il y avait du monde en tribunes et nous restons troisièmes au classement."

Racing - La Rochelle : 16e journée (28 janvier 2023)

Suite à la claque face au Stade français, le Racing réagit sur la pelouse de Castres, encore invaincu à domicile, en allant chercher un résultat nul (26-26). En début d'année, les Franciliens rechutent à Montpellier et tombent à la 5e place du Top 14. Après la parenthèse européenne où les Ciel et Blanc sont définitivement éliminés des phases finales, se présente le Stade rochelais à la Paris la Défense Arena. Dans une rencontre à sept essais, les protégés de Laurent Travers s'imposent à la sirène avec une ultime pénalité (39-36). Le champion d'Europe est battu, et le Racing revient dans le quatuor de tête. "Quand on a un gros pack d’avants et Finn Russell, on est capable de faire de grandes choses", explique Olivier Klemenczak entré prématurément pour pallier la blessure de Juan Imhoff

Stade français - Racing : 21e journée (26 mars 2023)

Deux mois plus tard, le Racing a chuté à la 8e position. Rien ne va plus au sein du club des Hauts-de-Seine, qui a perdu à Pau, à Lyon et face à Toulouse. Avant le déplacement au Stade français, pour la revanche de l'humiliation du match aller, les Franciliens n'ont plus le choix, et doivent s'imposer pour rester au contact des qualifiés. Un derby âpre, disputé, mais qui voit le deuxième ligne Veikoso Poloniati être exclu après 30 minutes et deux cartons jaunes. Dos au mur, les Ciel et Blanc s'accrochent et affichent une belle solidarité défensive (le défaut majeur de la saison). Ils finissent par s'imposer à Jean-Bouin (13-17), grâce notamment à un essai de Wade après une passe au pied peu académique de Gibert.

Parisiens et Franciliens ont remporté un derby chacun cette saison, à chaque fois à l'extérieur. Icon Sport

Racing - Bordeaux-Bègles : 22e journée (15 avril 2023)

Le Racing est durement éliminé de la Challenge Cup par les Lions, et peut se concentrer exclusivement sur le Top 14. À l'occasion de la 22e journée, la rencontre face à l'UBB est délocalisée à Lens. Longtemps, les Franciliens ne prennent pas la mesure de l'événement. Ils sont dominés et menés 19-3 à la 45e minute avant de se réveiller. Mais à une minute de la fin, les Bordelais-Bèglais pensent tenir leur succès crucial à l'extérieur. La bande à Lucu doit encore négocier un dernier ballon... mais l'arbitre de la rencontre, Vivien Praderie, sanctionne les soutiens offensifs, et offre une dernière possibilité aux Franciliens. Ces derniers en profitent et poussent à cinq mètres de l'en-but girondin, avant d'être récompensés par un essai de pénalité. Le Racing s'impose 31-28 avec le bonus offensif ! "Au Racing, on ne lâche rien. On y croit toujours jusqu’au bout, se félicite l'historique Henry Chavancy à la fin du match. L’instinct de survie a fait la différence. On savait tous que c’était un match capital en vue de la qualification. Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais nous n’avons rien lâché." Un instinct de survie, et une bonne dose de talents aussi, qui a mené le Racing 92 en barrage du Top 14. Le plus beau reste-t-il encore à écrire ? On pourrait appeler cela une belle fin de cycle...