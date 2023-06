Découvrez les nouveaux épisodes des podcasts du Midi Olympique "Do you speak rugby" et "200 ans du rugby". Sortis cette semaine, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.

Le Midi Olympique se met au podcast ! Cette semaine, nouvel épisode du podcast "Do you speak rugby", le podcast Midi olympique qui revient sur les gestes de l'ovalie. Dans cet épisode retour sur un geste légendaire du rugby... Le drop. Et pour en parler, qui de mieux qu'un de ceux qui maîtrisent le mieux ce coup de pied, Camille Lopez. L'ouvreur bayonnais est le joueur ayant inscrit le plus de drops cette saison avec sept tentatives réussies. L'entraînement, la technique, la frappe, la tactique, la communication avec les coéquipiers et bien sûr des anecdotes savoureuses... Camille Lopez vous dit tout dans ce nouvel épisode de "Do you speak rugby".

200 ans du rugby sur la Nouvelle-Zélande

Cette semaine est sorti le quatrième épisode du podcast 200 ans de rugby. Qui a importé le ballon ovale au pays des kiwis ? Comment ce ballon est devenu un prolongement de la culture de ce pays du bout du monde ? Tous les secrets de l'arrivée de notre sport dans le pays qui n'attendait que ça dans ce quatrième épisode de "200 ans du rugby".