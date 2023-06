L’ancien talonneur international Guilhem Guirado, retraité des terrains au soir de la finale de Top 14 2022, sera président délégué de la Fédération française de rugby, en cas d'élection de Patrick Buisson.



Il portait le numéro 2 sur le terrain, il pourrait également être le numéro 2 de la Fédération. Si Patrick Buisson et la liste « Tous unis derrière le XV de France » sont élus à la présidence de la FFR, le 12 juin prochain, Guilhem Guirado en sera le président délégué en charge de la partie sportive. Avec cette annonce, le candidat Buisson a décidé de muscler son jeu. A exactement 10 jours du second scrutin de l’Assemblée générale ordinaire élective visant à déterminer le futur président de la FFR, il fallait frapper vite et fort pour tenter d’endiguer la montée en puissance de la liste d’opposition Ovale ensemble, qui a remporté 11 des 12 sièges vacants mis en jeu lors de la première phase du vote qui s’est tenue entre les 24 et 26 mai derniers.

C’est depuis le très champêtre stade Puig-Aubert d’Arles-sur-Tech au fin fond du Vallespir, au bout d’une interminable langue de bitume qui serpente entre rivière et montagne, que Patrick Buisson et Guilhem Guirado ont officialisé la nouvelle. Le candidat Buisson et l’ancien talonneur international aux 74 sélections passé par Perpignan, Toulon et Montpellier ont choisi la pelouse du club formateur de « GG », à quelques encablures de la sépulture du légendaire « Pipette » Puig Aubert, pour annoncer au monde du rugby que l’ancien capitaine du XV de France prenait des fonctions politiques et lancer leur campagne.

L’ex Usapiste devenu agent d’assurance dans le civil ne sera pas rémunéré pour cette fonction, qu’il endosse à titre entièrement bénévole et « par amour du rugby ».

Guirado, un nom qui en impose

Rien d’étonnant à voir « GG » monter en grade au sein de l’état major de la liste menée par Patrick Buisson, « Tous unis derrière le XV de France ». Le candidat Buisson, actuel vice président chargé du rugby amateur à la FFR, formidable « petite main » du rugby d’en bas pendant près de trois décennies, a bien l’intention de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeant, tant expérimentée sur le haut niveau qu’animée par le désir de rendre au rugby amateur ce qu’il lui a donné.

Choisir Guilhem Guirado, c’est l’assurance pour Patrick Buisson d’avoir un bras droit musclé : « De par son expérience et son aura, de par son palmarès aussi, Guilhem est un formidable accélérateur de particules », reprend le candidat. « Nous formons un duo. Quand on a la chance d’avoir un tel expert dans son entourage, jeune retraité du rugby, c’est très bénéfique d’apporter de la compétence et du dynamisme. Guilhem a un œil neuf et beaucoup d’expertise sur énormément de sujets.»

Avec son jeune et séduisant colistier, Buisson est prêt à repartir au combat, concédant d’avoir perdu une mi-temps lors du précédent scrutin, mais surtout pas le match de l’élection finale. Il l’annonce clairement : « Il n’y aura aucun compromis avec l’opposition. Nous irons au bout de notre mandat (qui court jusqu’en 2024, N.D.L.R.), nous sommes encore majoritaires et c’est notre politique qui sera validée jusqu’en 2024. » La bataille fait rage !