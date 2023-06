Ce vendredi a eu lieu la première journée de la 3e édition du Toulouse Rugby Festival. Pour cet événement, l'émission "La Troisième mi-temps" était délocalisée sur la place du Capitole. Une diffusion exceptionnelle en présence de nombreux invités (Jean-Luc Reichmann, Julien Collette, Jean-Luc Moudenc), pour évoquer les barrages du Top 14, et surtout la Coupe du monde en France.

Tout au long de l'émission, de nombreux invités ont évoqué les dernières actualités du rugby. L'animateur et acteur Jean-Luc Reichmann est revenu sur la réussite des Bleus, Julien Collette, le directeur général de France 2023, a apporté les dernières informations sur l'organisation du prochain Mondial, et le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a évoqué l'importance de l'évènement. En plus des barrages du Top 14 (Racing - Stade français, samedi 14 heures, et Lyon - UBB, dimanche à 21 heures), nos journalistes ont discuté des demi-finales du championnat de France féminin, qui auront lieu samedi à Romagnat. Quatre joueuses internationales (Jessy Trémoulière, Agathe Sochat, Marjorie Mayans, Pauline Bourdon) ont présenté le dernier carré.

Le Toulouse Rugby Festival se poursuit samedi, et l'émission La troisième mi-temps sera en direct de la Place du Capitole pour une nouvelle émission avec les journalistes du Midi Olympique et des invités qui font le rugby français (Alexandre Martinez, président par intérim de la FFR, Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie).

Avec Emmanuel Massicard, Tristan Failler, Simon Valzer, Ninon Giraud, Max Gutierrez, Paul Arnould

Réalisation : Baptiste Barbat