Jimmy Gopperth, figure mythique de Premiership, devrait débarquer à Aix cet été. À près de 40 ans, le demi d'ouverture néo-zélandais est encore considéré comme une référence.

Le 29 juin, Jimmy Gopperth fêtera ses 40 ans. Quand il soufflera ses bougies, l’ouvreur néo-zélandais, figure incontournable du rugby anglais depuis une douzaine d’années, sera à la veille du terme de son contrat avec Leicester. Il avait rejoint les Tigers en cours de saison, après la chute des Wasps, et a disputé 13 matchs de championnat sous leurs couleurs. Si Leicester a annoncé, en mai, qu’il ne conserverait pas l’ancien Baby Black, le mythique buteur – il est le quatrième meilleur réalisateur de l’histoire du Premiership avec 1 721 points au compteur – n’entend pas pour autant raccrocher les crampons.

"Je me sens toujours en pleine forme et en bonne santé, j’ai encore beaucoup à donner, avait déclaré, il y a quelques semaines, l’ancien joueur des Hurricanes et des Blues, débarqué en Europe en 2009. Je vais jouer la saison prochaine. J’examine les options, je suis toujours excité à l’idée de jouer. Toute équipe a besoin d’expérience."

Un talonneur encore recherché

Passé par Newcastle, le Leinster, les Wasps et Leicester, donc, le doyen duPremiership est sur le point de trouver un nouveau challenge de ce côté-ci de la Manche. Selon nos informations, le numéro 10 néo-zélandais va – sauf contretemps de dernière minute - s’engager avec Aix-en-Provence dans les jours à venir. Les deux parties sont récemment parvenues à un accord.

Pour l’ambitieux club managé par Mauricio Reggiardo, il s’agit d’un renfort d’expérience dans la quête d’une première participation aux phases finales de Pro D2, après laquelle elle court depuis plusieurs années (7e puis 8e sur les deux dernières saisons). Le meilleur joueur du Premiership 2016-2017 devrait venir étoffer un recrutement déjà clinquant sur le papier, avec notamment les signatures du pilier international gallois Tomas Francis, du Toulonnais Thomas Salles ou encore du Parisien Arthur Coville.

Il restera aux dirigeants à recruter un talonneur. Le Wallaby des Melbourne Rebels Jordan Uelese (26 ans, 15 sélections) a été approché mais cette piste se serait dernièrement refroidie.