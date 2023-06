Après Jeronimo De la Fuente et Afusipa Taumoepeau, d'autres forfaits vont contrarier les plans des Perpignanais ce samedi soir, lors de l'access match face à Grenoble. L'Indépendant rapporte qu'Alistair Crossdale et Piula Faasalele seront trop justes pour disputer cette rencontre.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté de Perpignan. Avant un match plus que décisif pour leur avenir en Top 14, sur la pelouse du stade des Alpes samedi, lors du fameux access match, les Catalans ont appris que plusieurs de leurs joueurs cadres ne pourraient pas prendre part à la rencontre. C'était déjà officiellement le cas des centres Jeronimo De la Fuente et Afusipa Taumoepeau, non-remis de leur blessure respective. Mais en milieu de semaines, les cas d'Alistair Crossdale et Piula Faasalele devaient encore être tranchés. Finalement considérés trop justes pour un match de cette intensité, ils ne participeront pas à la rencontre. Dans des propos relayés par l'Indépendant, Patrick Arlettaz expliquait l'absence de l'ailier, qui est une pièce majeure du dispositif des Sang et Or : "Il est un peu juste, c'est une finale et il y a une incertitude, Ali n'a pas eu suffisamment de temps pour valider toutes les étapes et avoir tous les feux verts. On a préféré prendre les mecs qui sont en pleine forme".

Qadiri forfait pour Grenoble

Heureusement pour eux, les Perpignanais pourront compter sur leur talonneur Seilala Lam. Testé cette semaine, il pourra tenir sa place. Du côté de Grenoble, Karim Qadiri, touché au doigt, devrait ne pas pouvoir tenir sa place. L'access match entre Grenoble et Perpignan se jouera samedi à 21h.