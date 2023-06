Les barrages de Top 14, l'access-match, les demi-finales féminines... Le programme TV de ce week-end

Les barrages Stade français - Racing 92 et Lyon - Bordeaux-Bègles sur Canal+, le barrage de Pro D2 entre Perpignan et Grenoble, les demi-finales d'Élite 1 féminine, la quinzième et dernière journée de Super Rugby... Découvrez l'heure et la chaîne de chaque rencontre de rugby diffusée ce week-end.

Vendredi 2 juin Rugby à XV CANAL+ SPORT : Blues / Highlanders (Direct) Super Rugby. 15e journée. 9h00 CANAL+ SPORT : Oyonnax / Grenoble Pro D2. Finale. 10h55 CANAL+ SPORT : Blues / Highlanders Super Rugby. 15e journée. 18h20 Rugby à 13 BEIN SPORTS 2 : Queensland / New South Wales State of Origin féminin n°1. 10h00 SPORT EN FRANCE : Déesses catalanes / Lescure. Élite 1 féminine. Finale. 11h15 BEIN SPORTS 2 : West Tigers / Raiders (Direct) NRL. 14e journée. 11h55 SPORT EN FRANCE : Dragons catalans / Montauban. Élite 1 Fauteuil. Finale. 16h55

SPORT EN FRANCE : Carcassonne / Limoux. Élite 1 masculine. Finale. 21h00 Samedi 3 juin Rugby à XV CANAL+ : Stade français / Racing 92 (Direct) Top 14. Barrage. 14h00 RUGBYZONE.TV : (SPORTALL) : Bordeaux / Toulouse (Direct) Élite 1 féminine. Demi-finale. 14h00 RUGBYZONE.TV : (SPORTALL) Romagnat / Blagnac (Direct) Élite 1 féminine. Demi-finale. 16h30 CANAL+ : Grenoble / Perpignan (Direct) Top 14. Access match. 21h05 Rugby à 13 BEIN SPORTS 2 : Warriors / Dolphins (Direct) NRL. 14e journée. 6h55 BEIN SPORTS 2 : West Tigers / Raiders. NRL. 14e journée. 9h00 L’ÉQUIPE LIVE : Wigan / Dragons catalans (Direct) Super League. 14e journée. 16h45 BEIN SPORTS 3 : Warriors / Dolphins. NRL. 14e journée. 00h00 Dimanche 4 juin Rugby à XV CANAL+ SPORT : Grenoble / Perpignan. Top 14. Access match. 16h05 CANAL+ : Lyon / Bordeaux-Bègles (Direct) Top 14. Barrage. 21h05 Rugby à 13 BEIN SPORTS 2 : Cowboys / Storm (Direct) NRL. 14e journée. 8h00 BEIN SPORTS 2 : Warriors / Dolphins. NRL. 14e journée. 10h00