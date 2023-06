Mardi après-midi, lors de l’inauguration d’AB Campus, le nouveau centre de formation et de perfectionnement bayonnais, le président du conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre et celui du club basque, Philippe Tayeb ont tenu des propos sexistes. Ce dernier s’en est excusé, ce mercredi.

L’information a été révélée par nos confrères de Mediabask. Mardi après-midi, à l’occasion de l’inauguration d’AB Campus, où étaient réunis bon nombre de politiques locaux et plusieurs supporters de l’Aviron bayonnais, Philippe Tayeb et Jean-Jacques Lasserre ont tenu des propos sexistes. Alors que les deux hommes pénétraient dans la salle où les joueurs sont priés de laisser leurs crampons, le président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Jacques Lasserre, a dit : "ces crampons sont bien propres. Il faudrait que vous montriez à ma femme comment on nettoie les chaussures”.

Philippe Tayeb a alors répondu : "Le projet s'appelle AB Etxea. Etxea, c'est la maison en basque. Et d'après ce qu'on m'a toujours dit, au Pays basque, les femmes restent à la cuisine".

Tayeb : "J’en suis désolé si ça a heurté"

Hier soir, à l’occasion de la présentation du projet de développement du club faite aux partenaires, Philippe Tayeb a tenu à s’excuser. "C’est quelque chose qui ne me ressemble pas, a expliqué le président du conseil d'administration de l’Aviron bayonnais. Je m’en excuse si ça a heurté des personnes. C’est une chose qui m’a été dite par une gentille demoiselle aux fêtes d’Hasparren et j’ai repris cette expression. Il faut savoir que, quand je parle de cuisine, j’ai ma mère qui a travaillé 35 ans dans la cuisine de famille, car nous avions un restaurant et s’il y a bien une personne qui a de l’importance, dans la famille Tayeb, c’est ma maman. Dans notre environnement familial, elle a toujours été au-dessus de tout le monde. J’en suis désolé si ça a heurté. Mon conseil d'administration est composé de sept filles pour quatre garçons. Ce sont des propos qui ont été tenus, je les assume."