Invité de l'émission vià Rugby ce mercredi, l'entraîneur de Montpellier Jean-Baptiste Élissalde est revenu sur l'affaire Mohamed Haouas, qui concerne en premier lieu le club de Montpellier. L'ancien demi de mêlée parle aussi de la saison du MHR, ainsi que de la Coupe du monde.

C'est l'affaire qui a secoué le rugby français cette semaine : Mohamed Haouas a été condamné à une peine d'un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour des faits de violences conjugales. Des faits qui l'ont empêché de disputer son dernier match avec Montpellier, alors qu'il a d'ores et déjà signé du côté de Clermont pour la saison prochaine. Son entraîneur au MHR, Jean-Baptiste Élissalde, revient sur cet épisode douloureux pour le club ciste.

L'ancien demi de mêlée international parle aussi de la saison des Héraultais, terminée sans qualification pour la phase finale alors même que Montpellier était champion en titre. Une déception forcément. Enfin, il évoque la Coupe du monde, qui s'approche à grands pas. Lui, l'a disputé avec le XV de France en 2007, alors qu'elle se jouait déjà dans l'hexagone.