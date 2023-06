Le début de la Coupe du monde 2023 (8 septembre -28 octobre) c'est dans 99 jours précisément. À l'occasion du J-100, la Coupe William Webb Ellis est arrivée en France des mains de Tendai Mtawarira, l'ancien pilier champion du monde sud-africain.

Tic-tac, tic-tac... Le début de la Coupe du monde approche à grand pas (8 septembre - 28 octobre) ! Dans 99 jours, les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande au Stade de France pour le match d'ouverture. À l'occasion du J-100, une cérémonie a eu lieu hier soir à Paris devant l'Arc de Triomphe.

Le pilier international sud-africain Tendai Mtawarira, 117 sélections avec les Springboks entre 2008 et 2019, a apporté la Coupe William Webb Ellis. Vainqueur de 3 Currie Cup, du Tri Nations 2019 et du Rugby championship 2019, l'ancien pilier gauche a surtout remporté la Coupe du monde en 2019. Partout en France, des célébrations ont eu lieu à 100 jours du début du Mondial. Le trophée est donc arrivé d'Afrique du Sud pour être transmis au pays hôte.

L'organisation de France 2023 a transmis quelques chiffres clés à propos de la 10e Coupe du monde : d'après une étude menée auprès du grand public par France 2023, 90 % des Français sont favorables à l'accueil du Mondial. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus, et le record d'affluence dans les stades qui date de 2015 pourrait être battu. Le président de World Rugby, Bill Beaumont, a notamment déclaré : "À 100 jours du coup d’envoi, nous sommes convaincus que la Coupe du Monde de Rugby 2023 a tout pour devenir la plus grande célébration de rugby de l’histoire, et une merveilleuse manière de marquer les 200 ans du rugby."

À lire aussi : La folie de Wembley 2015... Les records d'affluence de l'histoire de la compétition

À lire aussi : Découvrez les hôtels des sélections lors du Mondial en France

De son côté, le président de France 2023 a hâte d'y être : "Dans 100 jours, nous y serons ! Dès le match d’ouverture France – Nouvelle-Zélande, cette Coupe du Monde de Rugby 2023 nous promet d’incroyables moments d’émotions, partagés par les fans français et internationaux partout dans notre pays, au cœur nos territoires. Portée par une forte ambition sociétale, cette compétition sera à la fois la fête de nos villages et la fête du village monde."