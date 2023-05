Mercredi midi, à Paris, s’est jouée l’avant-première de la quatrième saison de "Terrain Favorable", une web-série comptant cette année Jonny Wilkinson, Dan Carter, Richie McCaw ou Thierry Dusautoir comme têtes d’affiche. Un vrai délice...

Mercredi midi, la Société Générale, partenaire de France 2023, a dévoilé en avant-première la quatrième saison de « Terrain Favorable », la web-série réalisée par Benoit Pensivy, qui fut longtemps l’une des plus belles plumes du Midi Olympique. Après le succès des trois premiers volets, le documentaire nous emmène cette fois-ci au coeur du Pays basque à la rencontre de deux clubs voisins, Ciboure et Saint-Pée-sur-Nivelle, engagés dans le championnat de Régionale 2. Afin de préparer au mieux ces deux équipes au derby fratricide qui les attend, plusieurs légendes de ce jeu -Jonny Wikinson, Dan Carter, Thierry Dusautoir, Richie McCaw, Imanol Harinordoquy, Matt Giteau, Siya Kolisi et Christian Califano- vont donc faire vivre à ces joueurs amateurs des expériences enrichissantes autour du rôle sociétal du rugby en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande ou à Madagascar. Katya Lazarew, responsable du sponsoring sportif à la "So-Gé", explique :

"Terrain Favorable nous donne un avant-goût de ce que nous allons vivre avec la Coupe du monde à venir. C’est une saison riche en émotions qui montre une nouvelle fois tout ce qui peut se jouer autour d’un ballon ovale, que l’on soit joueur de légende, amateur ou supporter. Ensemble, tout se joue !"

A la rencontre du peuple Vezo, les pêcheurs nomades de Madagascar

Au fil des épisodes de "Terrain Favorable", les plus grands noms du rugby français et international vont ainsi conduire les gars de Saint-Pée-Sur-Nivelle (le club formateur de Charles Ollivon et Maxime Lucu) et Ciboure chez celles et ceux qui font le rugby d’aujourd’hui, que ce soit dans le jardin de Dan Carter à Southbridge (île du Sud de la Nouvelle-Zélande), au coeur du township de Zwide qui a vu grandir le capitaine des champions du monde sud-africains Siya Kolisi ou encore à Madagascar, où Christian Califano fera par exemple découvrir à Nicolas et Enaut, les piliers des deux clubs basques, l’incroyable histoire de Marcelia : cette jeune femme de 21 ans, issue du peuple Vezo (les pêcheurs nomades de l’île de Madagascar), initie donc depuis plusieurs années les enfants de sa communauté au rugby, lequel devient alors vecteur d’éducation et d’intégration.

Au-delà de l’histoire en elle-même, touchante et plus encore, la web-série de Benoit Pensivy est servie par des prises de vue magnifiques. "La collaboration avec la Société Générale me laisse beaucoup de liberté, racontait le réalisateur après la diffusion. On essaie de créer les conditions pour qu’une réalité soit sublimée, jamais trahie. Les joueurs savaient par exemple dans quel endroit du monde ils allaient mais ne savaient pas quelles expériences ils allaient vivre. En quelque sorte, l’histoire de ce documentaire s’écrit aussi toute seul et les vraies stars de ce film, ce sont ces bénévoles de France et d’ailleurs, ces gens qui donnent leur vie au rugby."

Dusautoir : "J’ai découvert énormément de choses..."

Au soutien de Pensivy, Christian Califano développait ainsi : "En rencontrant Marcelia à Madagascar, j’ai rencontré quelqu’un d’extraordinaire : Marcelia, ce n’est pas seulement une image, un moment fugace, un déjeuner… Ce fut quelque chose de très fort dans ma vie". Dans "Terrain Favorable", Jonny Wilkinson et son équipe de légendes ont ainsi voulu « montrer aux équipes de Saint-Pée-Sur-Nivelle et Ciboure ce que représentait le rugby hors de leurs frontières et tout ce que ce sport était capable apporter à la société", puisque tels furent les mots de l’ancien ouvreur du XV de la Rose et du Rct. "Personnellement, concluait Thierry Dusautoir mercredi, j’ai eu la chance de participer aux quatre séries, lesquelles m’ont fait découvrir énormément de choses sur mon sport et le monde dans sa globalité : ici, j’ai vu comment les jeunes filles indiennes s’affirmaient dans la société grâce au rugby et là, comment les Japonais se sont reconstruits après le tsunami de Kamaishi..." Pour rappel, la web-série "Terrain Favorable" est à retrouver sur la plateforme de diffusion "You Tube".