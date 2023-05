Le troisième ligne s'est engagé officiellement avec l'Aviron bayonnais pour les deux prochaines saisons. Après Vannes et Brive, l'international argentin va connaître son 3e club en France.

Une nouvelle recrue pour Bayonne. Rodrigo Bruni, le troisième ligne qui jouait au CA Brive cette saison, s'est engagé officiellement avec l'Aviron pour les deux prochaines saisons.

\u270d\ufe0fLe troisième ligne Argentin Rodrigo Bruni s'engage à l'Aviron Bayonnais pour les 2 prochaines saisons.



\ud83c\udfe0Après Vannes et Brive, c'est le troisième club du championnat de France pour l'international Argentin



Ongi Etorri Rodrigo \ud83d\udd35\u26aa pic.twitter.com/nFXpGXemAC — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) May 31, 2023

Déjà 10 recrues pour l'Aviron

À 29 ans, le joueur aux 18 sélections avec les Pumas (1,87, 109 kg) va connaître son 3e club en France après Vannes et Brive. Il va rejoindre un effectif déjà bien garni en troisième ligne avec les arrivées de Rémi Bourdeau et Arthur Iturria. Bayonne a déjà recruté dix joueurs pour la saison prochaine : Vincent Giudicelli (Montpellier, talonneur), Gela Aprasidze (Montpellier, demi de mêlée), Cheikh Tiberghien (Clermont, trois-quart polyvalent), Rémi Bourdeau (La Rochelle, troisième ligne), Reece Hodge (Melbourne Rebels, demi d'ouverture ou centre), Federico Mori (Bordeaux-Bègles, centre), Arthur Iturria (Clermont, troisième ligne), Luke Tagi (Provence, pilier droit), Aurélien Callendret (Oyonnax, arrière ou ailier) et donc Rodrigo Bruni.

La saison prochaine, l'Aviron bayonnais tentera de faire mieux que la 8e place de cette saison, déjà historique pour le club avec une qualification en Champions Cup. À Jean-Dauger, les hommes de Grégory Patat, qui a récemment prolongé son contrat, sont invaincus. La seule défaite "à domicile" est intervenue le 25 mars dernier face à Pau (20-30), à Saint-Sébastien lors d'une délocalisation.