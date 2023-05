Le MHR a officialisé l'arrivée du pilier géorgien Luka Japaridze pour la saison prochaine. Il s'est engagé pour les trois prochaines saisons.

Luka Japaridze (24 ans) s'est officiellement engagé avec Montpellier pour les trois prochaines saisons. Le pilier droit de Brive quitte la Corréze et continuera à évoluer en Top 14. Le Géorgien (1,81, 126 kg) jouait sous les couleurs du CA Brive depuis 2018. Il a donc le statut "Jiff", si important désormais pour les clubs afin de respecter les règles. Japaridze sera un joueur du MHR jusqu'en 2026.

"Il est très mobile"

Philippe Saint-André, qui s'occupera beaucoup moins du terrain la saison prochaine avec la venue de Richard Cockerill, s'est réjoui de cette arrivée : "Nous sommes très heureux d'accueillir Luka parmi nous. À tout juste 24 ans, il est déjà international Géorgien mais également un JIFF. C'est un pilier droit performant en mêlée fermée et très mobile sur le terrain qui casse beaucoup de plaquages. Ce recrutement est une véritable plus value dans le groupe pour les 3 prochaines saisons." Luka Japaridze remplacera notamment Mohamed Haouas, qui a décidé de quitter Montpellier cette saison pour rejoindre l'ASM Clermont, avant sa condamnation pour violences conjugales mardi. Luka Japaridze a porté six fois le maillot de la Géorgie. Le pilier tentera de rebondir après une saison galère où il n'a joué que deux matchs avec Brive. Victime d'une rupture du ligament croisé contre Perpignan en septembre, avant de rechuter en avril face au Stade français.