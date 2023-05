Après leur première saison pleine, les Biarrots de 21 ans Baptiste Fariscot et Temo Matiu prolongent leur engagement jusqu'en 2025 avec le BO.

Si on ne sait pas qui sera à la tête du Biarritz olympique dans les prochains mois, on sait au moins que les deux joueurs prometteurs Baptiste Fariscot et Temo Matiu en porteront toujours les couleurs. Le président du club Jean-Baptiste Aldigé l'a annoncé ce mardi sur Twitter : l'ailier et le troisième ligne, tout deux âgés de 21 ans, seront Biarrots jusqu'en 2025.

Baptiste Fariscot et Temo Matiu s’engagent avec @BOPBweb jusqu’en 2025. \u270d\ud83c\udffb\ud83d\udd34\u26aa\ufe0f — Jean-Baptiste ALDIGÉ (@jbaldige) May 30, 2023

Issus du centre de formation basque, ils viennent de réaliser leur première année pleine avec les professionnels. Au club depuis 2018, Fariscot a disputé 13 matchs dont 7 en tant que titulaire. Contre Colomiers, il a marqué un doublé. Le second a une plus longue histoire avec le BO, y étant depuis 2011. Cette saison, c'est 17 matchs dont 7 comme titulaire (2 essais inscrits).