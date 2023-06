Ce week-end, place aux matchs à élimination directe ! Samedi et dimanche se joueront les deux barrages de Top 14, entre le Racing 92 et le Stade français et entre Lyon et l'UBB. Dans le même temps, un access match haletant entre Grenoble et Perpignan se préparera au stade des Alpes. Voici nos pronostics pour ce week-end de barrage.

Grenoble - Perpignan Grenoble peut-il rejoindre Oyonnax ? Perpignan va-t-il savoir sauver sa peau une deuxième fois en deux ans face au finaliste sortant de Pro D2 ? Deux questions qui auront une réponse claire samedi soir, après la rencontre entre Grenoble et l'USAP au stade des Alpes. Isérois et Catalans ont tous les deux une deuxième chance pour évoluer en Top 14 l'année prochaine, alors que les Sang et Or ont fini treizièmes de l'élite cette saison et que les Bleu et Rouge ont trébuché face à Oyonnax en finale de Pro D2. Mais les Perpignanais possèdent quelque chose de précieux : du vécu. L'an dernier, ils avaient déjà dû en découdre lors d'un access match sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Et c'est avec une aisance bienvenue que les hommes d'Arlettaz ont su triompher des Montois pour sauver leur tête. Alors bis repetita ? Nous, nous y croyons. Notre pronostic : victoire de Perpignan Stade français - Racing 92 Derby parisien en approche à Jean-Bouin. Comme en 2021, le Stade français et le Racing 92 se retrouvent en barrage de Top 14. Mais cette fois, ce sont les soldats roses qui recevront leurs meilleurs ennemis à Jean-Bouin. Les hommes de Gonzalo Quesada, qui réalisent une très belle saison, se sont octroyé cet avantage malgré une fin de saison un peu plus compliquée. Pour les Ciel et Blanc, c'est tout le contraire. Ceux qui ont frappé fort en cette deuxième partie de saison arrivent dans la capitale comme un sérieux outsider pour le titre. Dans un derby, tout est toujours spécial mais nous rappellerons que si à l'allier, le Stade français avait étrillé son adversaire à la Paris la Défense Aréna, le Racing 92 avait pris sa revanche en mars à Jean-Bouin. En estimant que les derbys se gagnent à l'extérieur, nous misons sur le Racing 92 ! Notre pronostic : victoire du Racing 92 Lyon - UBB Quelle remontée lyonnaise, en fin de saison ! Sixième à l'entame de la 26e journée, les Lyonnais ont réussi l'exploit de s'adjuger la troisième place après leur succès bonifié face à Bayonne. Le LOU aura donc l'avantage de recevoir lors des barrages et c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui se présentera au Matmut Stadium de Gerland. Un duel entre deux équipes irrégulières, qui ont notamment du mal à l'extérieur. Et justement, comment ne pas donner l'avantage aux Lyonnais en sachant les difficultés bordelaises loin de Chaban-Delmas. Le récent exemple du match à Toulon en est la parfaite illustration. Nous misons donc un succès du LOU. Notre pronostic : victoire de Lyon