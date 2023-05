Âgé de 38, Saïd Hirèche va prolonger son bail avec le CA Brive d'un an supplémentaire. Alors le club corrézien évoluera en Pro D2 la saison prochaine, le troisième ligne briviste va encore faire preuve d'une grande fidélité au club noir et blanc.

Et une de plus pour l'inusable Saïd Hirèche ! Le troisième ligne aile de 38 ans devrait rempiler pour une saison supplémentaire, selon les informations de l'Équipe que nous sommes en mesure de confirmer, malgré la descente du club en Pro D2.

Devenu au fil des années un joueur emblématique du CA Brive, Saïd Hirèche va donc connaître sa 12ème saison en Corrèze. Au sortir de la défaite face à Castres, actant la descente en Pro D2 de son club, l'international algérien s'était exprimé sur son avenir. "Ce club je l'aime, je l'ai dans mon cœur. Si je dois jouer pour essayer de repartir vers le Top 14 avec ce club, je le ferai. Si je dois passer de l'autre côté pour le bien de l'équipe et le bien de ce club, je le ferai. J'ai envie que ce club reparte où il était encore cette saison. Ça fait onze saisons que je suis là, mais il faut penser à l'équipe, à l'institution, au club, au groupe et a son bien-être.." Cette saison, il a disputé 18 rencontres sous le maillot briviste et compte 14 titularisations.