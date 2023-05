La signature de Sam Whitelock à Pau, Brive qui devrait pouvoir compter sur Patrice Collazo et Saïd Hirèche, Rodrigo Bruni qui s'engage avec Bayonne ou encore la retraite internationale de Rhys Webb... Voici les cinq infos de ce mercredi.

C'est un immense coup ! Sam Whitelock (34 ans) s'est engagé avec Pau jusqu'en 2025. Le All Black aux 143 sélections avec la Nouvelle-Zélande, va découvrir le Top 14 après la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre). Ça sera la première expérience en France pour le double champion du monde, qui a également remporté trois Super Rugby avec les Crusaders. Il rejoindra son frère, Luke, déjà joueur de la Section. *

Âgé de 38, Saïd Hirèche va prolonger son bail avec le CA Brive d'un an supplémentaire. Alors le club corrézien évoluera en Pro D2 la saison prochaine, le troisième ligne briviste va encore faire preuve d'une grande fidélité au club noir et blanc. Devenu au fil des années un joueur emblématique du CA Brive, Saïd Hirèche va donc connaître sa 12ème saison en Corrèze.

Alors que l'avenir de Patrice Collazo était en suspens après le départ de Jean-Baptiste Péjoine et de plusieurs joueurs cadres, le manager briviste aurait décidé de rester jusqu'à la fin de son contrat en juin 2024. Une réunion était prévue ce mardi avec les dirigeants brivistes pour évoquer l'avenir du club et celui du manager. Selon les informations de La Montagne, Patrice Collazo devrait bien poursuivre sa mission au sein du CAB. Il serait déjà au travail pour dessiner les contours de l'équipe pour le championnat de Pro D2.

Le troisième ligne s'est engagé officiellement avec l'Aviron bayonnais pour les deux prochaines saisons. Après Vannes et Brive, l'international argentin va connaître son 3e club en France. Il va rejoindre un effectif déjà bien garni en troisième ligne avec les arrivées de Rémi Bourdeau et Arthur Iturria. Bayonne a déjà recruté dix joueurs pour la saison prochaine.

Et de trois. Après la légende Alun Wyn Jones (158 sélections) et l'emblématique Justin Tipuric (93 sélections), Rhys Webb dévoile à son tour son retrait de l'équipe nationale du pays de Galles, à 100 jours tout pile de la coupe du monde. Le demi de mêlée aux 40 sélections, passé par Toulon lors de la saison 2018-2019, ne cache pas son inquiétude sur le rugby gallois et ses finances. Ce qui est d'ailleurs la raison majeure de ce "stop" avec le demi-finaliste de la dernière coupe du monde au Japon.