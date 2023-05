Quelques jours après la fin de la phase régulière du Top 14, Bayonne a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters. Ce mardi, le club basque a officialisé la prolongation de son manager Grégory Patat. Le Gersois d'origine est désormais lié à l'Aviron jusqu'en 2026.

L'Aviron bayonnais a été la bonne surprise de cette saison en Top 14. Les Basques ont lutté jusqu'à la dernière journée pour une place dans le top 6, mais ils se sont largement inclinés sur la pelouse de Lyon. Ils évolueront néanmoins en Champions Cup lors du prochain exercice.

Et à la tête de cet Aviron séduisant et conquérant, on retrouve Grégory Patat. Arrivé lors de la dernière intersaison sur les bords de l'Océan, l'ancien membre du staff de La Rochelle a réalisé des prouesses avec le promu, pour terminer à une belle huitième place au classement.

"Heureux et honoré de prolonger l'aventure"

Alors c'est en toute logique que Patat est conforté à la tête de Bayonne. Ce mardi, sa prolongation jusqu'en 2026 a été officialisée. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, le manager s'est dit "heureux et honoré de prolonger l'aventure avec l'Aviron bayonnais."

De son côté, le président Philippe Tayeb a remercié son manager : "Merci et bravo pour le travail effectué. Nous sommes très heureux de te compter parmi nous pour les trois prochaines saisons."