Lyon-Bordeaux-Bègles : le match des prétendants avant le Mondial

Le barrage entre Lyon et Bordeaux-Bègles pourrait être la dernière cartouche pour de nombreux joueurs visant à participer à la Coupe du monde avec le XV de France. Tour d'horizon de tous ces joueurs qui ont une carte à jouer.

Le barrage opposant Lyon à Bordeaux-Bègles a cela d'intéressant qu'il pourrait donner des avantages aux joueurs espérant disputer le Mondial avec l'équipe de France. L'encadrement de la sélection, dirigé par Fabien Galthié, l'a toujours assumé : les joueurs en forme peuvent intégrer la rotation. On l'a vu avec Ethan Dumortier ou Thomas Lavault lors du premier match du Tournoi contre l'Italie. Dès lors, ce deuxième match de phase finale, qui aura lieu ce dimanche (21 heures), ressemble beaucoup à un match des prétendants.

En opposition aux deux premiers du classement déjà qualifiés en demi-finale, Toulouse et La Rochelle, dont les ossatures forment celle du XV de France, le Lou et l'UBB possèdent en leurs rangs un grand nombre de joueurs plus ou moins proches du XV de départ, sans être installés pour autant. Ceux-là sont désireux de passer un cap, que ce soit entrer dans le groupe ou se frayer un chemin vers le XV de départ. Et ce barrage sera donc le dernier match de la saison d'une des deux équipes. Pas banal à trois semaines de l'annonce du groupe élargi par Fabien Galthié.

Les joueurs visant une place de titulaire

Il est la révélation du Tournoi des 6 Nations, avec cinq titularisations et deux essais, et ce alors qu'il n'avait pas encore la moindre cape avant d'affronter l'Italie. Mais est-ce qu'Ethan Dumortier pourra résister aux retours de Gabin Villière et Arthur Vincent s'ils ont lieu ? Ces derniers jalons serviront à le dire. De même, Yoram Moefana, titulaire à l'aile en novembre, au centre en février et remplaçant en mars, fait face à de la concurrence.

Yoram Moefana, centre de Bordeaux-Bègles, contre Toulon lors du dernier match. Icon Sport - Johnny Fidelin

Incontournable du XV de France depuis que Fabien Galthié en est à sa tête, Romain Taofifenua reste un remplaçant dans les 23 désignés par le staff. Son profil est pourtant compatible avec une place de titulaire : avec Lyon, il l'a été 15 fois sur 16 feuilles de matchs, avec deux essais lors des deux derniers matchs. À la charnière, la situation est plus figée, avec Antoine Dupont, élu meilleur joueur du Tournoi pour la troisième fois, et Romain Ntamack qui s'est installé à l'ouverture. Maxime Lucu et Matthieu Jalibert peuvent toutefois prouver qu'ils ont l'étoffe de titulaires.

Les joueurs visant une place dans les 23

Encore excellent ce dimanche face à Bayonne, Baptiste Couilloud montre qu'il faut compter sur lui. Mais à un poste ultra concurrentiel, sa présence en tant que remplaçant sera déjà une réussite. C'est une situation similaire pour Dylan Cretin : la troisième ligne a vu le retour de Charles Ollivon et de François Cros. En barrage ce dimanche, il a l'opportunité de faire une publicité pour son profil aérien.

Sipili Falatea, pilier droit de l'Union Bordeaux-Bègles. Icon Sport - Johnny Fidelin

Quant à Sipili Falatea, il a déjà profité de l'absence de certains cadres à droite de la mêlée. Depuis la tournée au Japon en juillet 2022, il enchaîne les feuilles de match en qualité de remplaçant. Mais il a peu joué avec Bordeaux-Bègles cette saison et cette phase finale pourrait permettre de le voir un peu plus.

Les joueurs visant une place dans le groupe

Derrière les talonneurs toulousains Julien Marchand et Peato Mauvaka, qui va se placer ? Maxime Lamothe fait partie des prétendants, tant il était considéré comme un « grand perdant » cet hiver, quand il n'était pas appelé en sélection. De la même façon, la sélection de Thomas Laclayat comme troisième pilier droit lors du dernier Tournoi, derrière Uini Atonio et Sipili Falatea, n'était pas un bon signal pour Demba Bamba. Mais c'est aussi parce que le droitier lyonnais revenait d'une longue absence liée à une blessure à un genou, survenue à l'été. S'il n'a joué que 15 matchs cette saison, il ne l'a débutée que le 31 décembre. Sa deuxième partie de saison joue en sa faveur.

Demba Bamba pourrait de nouveau affronter l'UBB ce dimanche avec Lyon. Icon Sport - Loic Cousin

Le deuxième ligne Thomas Jolmes a été appelé dans le groupe pour pallier les blessures de Florian Verhaeghe en octobre et de Yacouba Camara en janvier dernier en préparation du Tournoi. Preuve qu'il reste dans l'esprit du staff. Romain Buros est un habitué des convocations. Avec l'UBB, il est à créditer d'une nouvelle bonne saison. C'est tout naturellement qu'il postule pour une place dans le groupe. Sa capacité à jouer à l'arrière et à l'aile est un atout.

Enfin, il y a les surprises. Bastien Vergnes-Taillefer en était une quand il était appelé dans le groupe des 42 avant la dernière tournée d'automne. Revenu d'une blessure aux cervicales, il a une carte à jouer ce week-end. Louis Bielle-Biarrey pourrait aussi avoir ce statut. Convoqué cet hiver, il a pris part au stage à Capbreton et a enchaîné avec une bonne deuxième partie de saison. Quand on sait l'amour du staff du XV de France pour les Ovnis...