Les cinq infos de ce mardi : Haouas condamné, Patat prolonge à Bayonne

Ce mardi, Mohamed Haouas a été condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt. Plus tôt dans la journée, Grégory Patat a prolongé son contrat avec l'Aviron bayonnais, tandis que Benoît Paillaugue n'a pas encore quitté le RCT... Voici les cinq infos de la journée !

Mohamed Haouas était jugé ce mardi dans un procès pour violences conjugales. L'international français a écopé d'un an de prison ferme sans mandat de dépôt.

Ce qui veut dire qu'il ne va pas aller en prison et qu'il sera libéré de prison dès ce soir. Il passera en revanche devant le juge d’application des peines du Tribunal de Montpellier le 26 juin prochain pour déterminer les modalités de purge de sa peine.

C'est avec un communiqué clair, net et précis que l'ASM Clermont Auvergne a réagi à la condamnation de Mohamed Haouas. Alors qu'il s'était engagé pour trois saisons avec le club auvergnat, le pilier droit ne portera finalement jamais les couleurs jaune et bleu.

En quelques lignes, l'ASM a expliqué son choix : "Les faits reprochés à l’encontre de Mohamed Haouas, et qu’il a reconnus, sont inacceptables. Par son comportement Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions, et en l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club."

Patat prolongé à Bayonne

Quelques jours après la fin de la phase régulière du Top 14, Bayonne a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters. Ce mardi, le club basque a officialisé la prolongation de son manager Grégory Patat. Le Gersois d'origine est désormais lié à l'Aviron jusqu'en 2026.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, le manager s'est dit "heureux et honoré de prolonger l'aventure avec l'Aviron bayonnais."

C'est un feuilleton qui commence à durer. Il y a quelques semaines, la rumeur d'un retour de Benoît Paillaugue au MHR a envahi le paysage du marché des transferts. Ce jeudi, Mohed Altrad s'est exprimé sur l'affaire, avec le sincérité qu'on lui connaît. Sur notre site, le président héraultais a déclaré ceci : "Benoît Paillaugue revient au club et prendra la place de Bruce Reihana: le retour de Benoît va nous faire du bien. Du caractère, il en a. C’est un motivateur, un facilitateur."

Des propos qui ont l'air clairs, mais pas pour tout le monde. Même si le demi de mêlée de 35 ans aurait fait part aux dirigeants toulonnais de ses envies de départ, le RCT n'est pas encore prêt à libérer. Du côté varois, on s'est expliqué à nos confrères de Var Matin : "Nous chercherons un demi de mêlée Jiff (Jeunes issues de formation française) pour remplacer Benoît. C’est sa volonté. Mais à l’heure actuelle, la situation avec Montpellier n’est pas claire".

Massip à Bourg-en-Bresse, c'est officiel

Non conservé par Provence Rugby, Florent Massip jouera en Nationale la saison prochaine. Il s'est engagé avec l'US Bressane pour deux saisons.

Provence Rugby a fait le choix de se séparer d'un de ses cadres. L'arrière réunionnais Florent Massip (29 ans) n'a pas été prolongé par le club des Bouches-du-Rhône alors qu'il était en fin de contrat. Sa signature dans son nouveau club a été officialisée. Il s'est engagé pour deux saisons, plus une troisième en option, avec Bourg-en-Bresse. Le club de l'Ain, seulement sixième de Nationale cette saison, alors qu'il venait d'être relégué de Pro D2, pourra profiter de son expérience acquise à Aix-en-Provence avec, notamment, cinq saisons passées dans l'antichambre de l'élite.