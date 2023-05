Le troisième ligne de Brive Esteban Abadie, présent au club depuis 2019, devrait rejoindre le RC Toulonnais cet été

La relégation en Pro D2, conséquence de la 14e et dernière place du classement, amène le CA Brive à une revue d'effectif. Le dernier nom en date que l'on associe à un départ, c'est celui d'Esteban Abadie. Le troisième ligne de 25 ans (1,88m, 100kg) devrait, selon L'Equipe, quitter la Corrèze pour rejoindre le RC Toulonnais. Un contrat de deux ans l'attend. Abadie, dont la situation était observée de près par de nombreux clubs du Top 14, était une valeur sûre de Brive : il avait joué l'intégralité de la saison, soit 26 matchs, dont un seul en tant que remplaçant.

Sur la rade, il va retrouver son coéquipier Enzo Hervé, qui s'est engagé lui aussi pour les Rouge et Noir. Pour rappel, on sait déjà que Luka Japaridze et Joris Jurand, qui sera Clermontois les deux prochaines saisons, ont aussi quitté le CA Brive.