Heureux d’avoir atteint les objectifs fixés par le club en début de saison, le manager lyonnais ne compte pas s’en tenir à un barrage à domicile, bien conscient que son équipe a les moyens de faire le voyage jusqu’à Anoeta. Voire plus loin…

Quel est votre premier sentiment, après votre victoire face à Bayonne ?

Un sentiment de fierté, du travail accompli. C’est bien pour le club, ça récompense le travail accompli depuis de nombreuses années. Cette troisième place… (il souffle) Je ne dis pas que c’est anecdotique, c’est bien de recevoir. On l’a vu ce soir et c’est bien pour l’équipe de se sentir aidé, d’avoir la chance d’être soutenu par un public bruyant et enthousiaste. Mais ça reste quand même un barrage, qu’il faut gagner sur le terrain.

Avez-vous déjà basculé dans la préparation du barrage ?

On ne va pas bouder notre plaisir, toutes les semaines ne sont pas simples à gérer. Savourer, ça ne veut pas dire faire la fête toute la semaine, mais il ne faut pas s’en priver. Les organismes ont été beaucoup sollicités, on a perdu pas mal de joueurs depuis quelques mois. Il va falloir panser nos plaies, pour être au maximum frais et dispos. On va bien récupérer, faire le point des garçons susceptibles de rentrer, se casser la tête pour faire la meilleure équipe possible et croire en nos rêves d’aller à Anoeta.

LE TABLEAU COMPLET DE LA PHASE FINALE DE #TOP14 ! \ud83d\udd34



Toutes les explications > https://t.co/yGfKSGWfhk pic.twitter.com/Pf4pWW3Md8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

On a le sentiment que vous avez plutôt maîtrisé votre sujet face à Bayonne.

On savait que c’était un match compliqué, parce qu’ils venaient sans pression et que c’était un match décisif, avec tout ce que ça comporte de peur de mal faire. On se doutait qu’on aurait des scories, mais à force d’enchaîner les bonnes situations on a réussi à prendre le large. Il y a toujours des choses qui peuvent être mieux, mais la finalité est bonne. Cette équipe nous habitue et m’habitue malgré moi d’avoir de gros passages à vide puis de renverser la table. À la fin, ça s’est ouvert comme on l’avait espéré, et c’est tant mieux.

La résilience de votre équipe vous a-t-elle bluffé cette saison ?

C’est la qualité de ce groupe. Remonter un 28-0 au Stade français, en Top 14, il n’y a qu’eux qui sont capables de le faire. C’est aussi une force. Je suis persuadé que cette équipe peut aller là où elle le décide. Elle peut réaliser les plus beaux exploits même si la concurrence va être de plus en plus rude.

Est-il déjà possible de tirer un bilan de la saison ?

Par rapport aux objectifs, elle est bien. Le club ambitionnait de retrouver le top 6, c’est chose faite. Maintenant, on peut aller plus loin et ce serait bête de ne pas essayer.

Quid de l’UBB, votre futur adversaire ?

Bordeaux, c’est une équipe très massive. On avait souffert quand on les a reçus, on a souffert chez eux après avoir tenu le bras de fer 70 minutes. Ils ont une charnière de très haut niveau, de la qualité partout. Après, c’est un match de phases finales, et ça sera aussi et surtout ce que l’on veut en faire.