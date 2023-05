Ce dimanche soir, la phase régulière du Top 14 s'est terminée avec le célèbre multiplex. Avant de se plonger pleinement dans la phase finale du championnat, c'est l'occasion de ressortir toutes les statistiques marquantes de cette saison. Le Stade toulousain termine par exemple meilleure défense alors que Zach Mercer a affolé les chiffres, comme d'habitude...

Gailleton termine meilleur marqueur

Pour sa première saison en première division, le centre ou ailier de la Section paloise a crevé l'écran. L'ancien Agenais termine cet exercice 2022/2023 avec 14 essais au compteur en 24 matchs. Il devance Ethan Dumortier et Alivereti Raka, qui complètent le podium avec 10 essais chacun.

Segonds termine meilleur réalisateur

Avec la longueur de jeu au pied qu'on lui connaît, Joris Segonds a enquillé les pénalités sous la tunique du Stade français. Grand acteur de la magnifique saison des Parisiens, le demi d'ouverture est à créditer de 232 points au total (10 points de moyenne par match). L'ancien joueur d'Aurillac est suivi par le Racingman Finn Russell (221 points) et le Montpelliérain Louis Carbonel (210 points).

Paillaugue intraitable face aux poteaux

Concentrons-nous désormais sur la réussite des buteurs. À noter que sont en compétition les buteurs qui ont - au minimum - tenter vingt-cinq coups de pied. Et à ce jeu-là, c'est Benoît Paillaugue qui tire son épingle du jeu. Le demi de mêlée du RCT termine l'exercice avec un taux de 92,6% face aux perches. Il est suivi de très près dans le classement par Camille Lopez (92,4%). Le podium est clôturé par Benjamin Urdapilleta avec un bon 88,6% de réussite dans ses tentatives.

Benoît Paillaugue s'est montré très précis face aux poteaux cette saison. Icon Sport

Le Racing 92 meilleure attaque

Au niveau de l'attaque, c'est le Racing qui sort vainqueur ! Certains diront que la pelouse synthétique de la Paris La Défense Arena favorise le jeu et permet d'inscrire plus d'essais, c'est sûrement vrai. Mais du coup, ce sont les Franciliens qui en profitent. Au niveau des points marqués, les Ciel et Blanc en ont inscrits 734 (28 points par match en moyenne). Ils devancent Lyon et Toulouse qui se sont arrêtés à 690 et 682.

Toulouse meilleure défense

Les Toulousains ont terminé premiers de la phase régulière. Alors logiquement, ils occupent les premières places des classements de statistiques dites "positives". Cette fois, c'est à propos du secteur défensif. Toulouse n'a encaissé "que" 474 points durant l'intégralité de la phase régulière. Juste derrière, on retrouve La Rochelle (479) et le Stade français (480).

Staniforth, plaqueur infatigable

Depuis qu'il a débarqué en Top 14 il y a maintenant un peu plus de deux ans, Tom Staniforth n'a jamais déçu sous le maillot du Castres olympique. Dans une saison compliquée pour le CO, le deuxième ligne australien a tout de même fait le boulot, et ça se voit au niveau de ses performances défensives. 330 plaquages en 23 matchs, on a mal aux épaules juste en l'écrivant. Il a plus de cinquante plaquages de plus que son premier poursuivant, le Bayonnais Pirre Huguet (275). Mahamadou Diaby est troisième (234).

Comme à son habitude, Tom Staniforth a été dans tous les bons coups avec le CO. Icon Sport

Mercer, l'inépuisable

Tout comme Staniforth, Zach Mercer a marqué le Top 14 de son empreinte en deux saisons. Lors de cet exercice 2022/2023, le troisième ligne anglais a tout de même fait 361 courses ballon en main et battu 103 défenseurs. Il est le meilleur dans ces deux catégories. Nuls doutes que les joueurs de La Grande Mêlée vont longtemps regretter son départ pour Gloucester. L'ancien joueur de Bath était une source sûre...

3 joueurs ont pris part aux 26 journées

C'est une statistique un peu spéciale mais c'est surtout un hommage. Ils sont trois à avoir réalisé la performance de prendre part aux 26 journées de championnat. On pense ici à Esteban Abadie, Camille Lopez et Antoine Gibert. Le premier cité n'a été remplaçant qu'une seule fois, qui plus est. Ces trois hommes auront marqué de leur empreinte cet exercice. Seul Gibert pourra augmenter son nombre de sorties puisqu'il verra les barrages avec le Racing 92.