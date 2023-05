Face à la presse, l'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles était déçu du revers concédé à Mayol et s'est projeté sur le barrage à l'extérieur, face à Lyon.

Comment avez-vous vécu ce match, qui vous ne permet pas de recevoir le barrage à Chaban-Delmas ?

Il y a de la frustration et de la déception. C’était un match ouvert. On n’a pas su concrétiser nos temps forts. À chaque fois, les Toulonnais ont marqué. Il y a eu deux essais sur des interceptions, et ça fait des essais à zéro passe. C’est décevant. On a beaucoup travaillé la zone de marques, et on n’a pas su le faire. On ne doit pas se mettre la tête au fond du seau. On sait ce qui attend Bordeaux-Bègles à Lyon. Lyon, ça sera à la vie, à la mort. On a réussi à breaker plusieurs fois. On a passé beaucoup de temps dans les 22 mètres, ça se concrétise souvent par un ballon perdu. On a pris des points rapidement sur peu de choses. Les Toulonnais ont été réalistes. Ils ont puni. On n’a jamais été capables de marquer. Il faudra être discipliné avec et sans le ballon à Lyon. On a donné des ballons faciles.



Lyon, au Matmut, quelles sont vos impressions ?

C’est toujours un avantage de recevoir. Ça reste un match de phase finale, tout peut se passer. Lyon est une équipe avec de la qualité. On a des forces pour les contrer et trouver des solutions. On doit jouer notre va-tout sans se poser de questions pour aller en demi-finale. Mais aujourd'hui, c’est une excuse de se dire qu’il n’y avait pas de pression. On voulait recevoir le barrage. C’est la réalité, on n’a pas su le faire. La route s’arrête la semaine prochaine en cas de revers. Il faut y penser.

Dans une saison mouvementée, l’UBB a su relever la tête. Quelles sont vos impressions sur cette phase régulière ?

On a montré du caractère. On aurait pu lâcher. On a parfois été 12es. Contre Brive, on reçoit pour ne pas sombrer. On a su remonter pour se qualifier. Il faut garder le positif. On est capables de belles choses. On doit travailler la constance et les petits détails. Au match aller à Lyon, on a fait 60 bonnes minutes avant de craquer. On doit bosser et garder le cap. On a cravaché, Ça sourit. Ce soir c’est dur mais on doit basculer.



Qu’est-ce qu’il faudra régler contre Lyon ?

On est capables de faire de belles choses, mais sur des détails, tout bête, on va être trop indisciplinés. On donne beaucoup de pénalités. On fait tomber des ballons dans la zone de marque. Sur nos temps forts, on ne prend pas l’ascendant. On laisse les équipes dans le match. Sur des matchs de haut niveau, on ne doit pas donner d'opportunités. On donne souvent des balles. On ne pourra pas tout régler. On se mentirait. La semaine prochaine, on ne fera pas une partition parfaite. Le climat sera hostile, face à une grosse équipe. Sur les moments clefs, on se devra d’être meilleurs que l’équipe adverse. Parfois, l’équipe a le droit de bien jouer. Mais, on donne trop de choses.

Bordeaux sera moins attendu cette saison...

Je ne me pose pas ce genre de question. On a travaillé, le groupe s’est payé pour être dedans. Attendu ou pas, ce n’est pas notre souci. on est tombés en demi-finale l'an dernier en étant le favori.

Au niveau physique, comment êtes-vous ?

J’étais bien. Je me sens de mieux en mieux. J’ai besoin d’enchaîner les matchs et les entraînements à haute intensité. C’était un match ouvert, avec beaucoup d'intensité. J’ai un peu pêché à certains moments du match. Je suis plutôt satisfait. Il y a des choses à corriger. on va travailler. Je me sens à 80%, je peux être mieux. Je manque un peu de punch sur certains moments du match surtout sur les longs moments. Ça va venir au fur et à mesure, je ne suis pas inquiet.