Satisfait d’avoir décroché un improbable barrage à domicile, l’emblématique deuxième ligne du Lou se projetait avec avidité sur ces premières phases finales depuis quatre ans pour le club rhodanien.

Quel est votre sentiment après cette rencontre ?

On savoure, bien sûr. On pouvait terminer 7e ce soir, donc il y avait de la pression. On a connu tellement de hauts, de bas... Cette saison est incroyable. Ce soir, on est soulagé. Notre dernière qualification remontait à avant le covid. L’ambiance était exceptionnelle, si ça pouvait être pareil pour le barrage ce serait top.

Cette troisième place était-elle imaginable pour vous ?

À la mi-temps à Paris, on croyait que tout était fini… Et une semaine plus tard, on termine à la 3e place après avoir peut-être réalisé notre meilleur match à domicile de la saison. On a été très inconstant, mais malgré tout, on a toujours gardé cet objectif de la qualification en tête. Tous les trois matchs, on se faisait des petits points sur le classement en se fixant des objectifs chiffrés à court terme. Notre force, c’est d’avoir été capables de nous relever après chaque mauvaise performance.

LE TABLEAU COMPLET DE LA PHASE FINALE DE #TOP14 ! \ud83d\udd34



Toutes les explications > https://t.co/yGfKSGWfhk pic.twitter.com/Pf4pWW3Md8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

Illisibles, diront certains...

C’est ça… Ça a été la clé de notre saison jusqu’à maintenant. On a été capable de perdre à domicile contre Brive, de gagner à La Rochelle… On est capable de tout, on va continuer à ne rien lâcher pour aller chercher une demie en franchissant une nouvelle étape.

Quel regard portez-vous sur votre tableau ?

Hormis Toulouse et La Rochelle, les autres équipes sont proches. Toutes les équipes ont eu leurs hauts et leurs bas. Pour nous, ce barrage contre l’UBB, ça s’annonce un match équilibré, tendu, mais peu importe qui on devait prendre, au final. J’ai vu que l’UBB a eu du mal à Toulon, mas Toulon terminait fort et ce n’est pas plus mal qu’ils ne finissent pas dans les 6 (sourire). Contre eux, on a toujours eu du mal à l’extérieur, chez nous ça a souvent été mitigé. Ce n’est pas une équipe qui nous réussit très bien : devant, l’UBB est très dense… Ce sera un gros combat pour nous.