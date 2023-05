Les 5 infos du week-end : le tableau des phases finales, Oyonnax monte en Top 14...

Ce week-end de Top 14 a livré son verdict et le tableau des phases finales est connu, Oyonnax s'est imposé en finale de Pro D2 et évoluera dans l'élite la saison prochaine, Haouas placé en détention provisoire pour des faits de violences conjugales... Voici les 5 infos du week-end !

À l'issue de cette 26e et dernière journée de Top 14, qui se jouait ce dimanche soir, nous connaissons officiellement les six équipes qualifiées pour la phase finale. Toulouse, La Rochelle, Lyon, le Stade français, le Racing 92, et l'UBB se disputeront le Bouclier de Brennus.

LE TABLEAU COMPLET DE LA PHASE FINALE DE #TOP14 !



— RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

Pas de surprise en bas du classement. Barragiste avant la 26e et dernière journée, Perpignan reste 13e après sa défaite à Castres, et jouera donc son maintien en Top 14 face à Grenoble le week-end prochain lors de l'access match.

[MATCH D'ACCESSION ⬆️] Grenoble affrontera Perpignan en match d'accession ! Rendez-vous le samedi 3 juin au Stade des Alpes à Grenoble (21h) !

Bayonne jouera la Champions Cup la saison prochaine. Le promu basque a vu ses rêves de top 6 s'écrouler sur la pelouse de Lyon (défaite 53-19), mais valide tout de même sa saison avec la manière. Huitième à l'issue d'une saison proche de l'irréel, l'Aviron bayonnais défiera les géants européens et sud-africains la saison prochaine.

Pas de surprise. Leader incontesté de la phase régulière, Oyonnax a remporté la finale de Pro D2 face à Grenoble et valide son billet pour le Top 14 (14-3). Charlie Cassang, et Aurélien Callandret ont inscrit les deux essais de la rencontre, marquée par les échecs au pied des deux artilleurs. Grenoble attend désormais le 13e du Top 14 pour un "access match" au stade des Alpes le week-end prochain.

En garde à vue depuis ce vendredi soir pour des faits de violences conjugales, Mohamed Haouas a été placé en détention provisoire. Le pilier international sera jugé ce mardi en comparution immédiate. Ce dimanche matin, le pilier droit montpelliérain a été présenté au Procureur de la République au Palais de Justice de Montpellier, avant de passer devant le juge des libertés et de la détention. C'est ce dernier qui a donné l'ordre de placer en détention provisoire l'international français.