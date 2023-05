Ce dimanche soir, la phase régulière du Top 14 s'est terminée avec notamment un choc Lyon-Bayonne pour déterminer la sixième équipe qualifiée pour la phase finale du championnat. Durant cette rencontre, le troisième ligne lyonnais Liam Allen a crevé l'écran. Il est le MVP de cette 26ème journée !

Le Lou avait bien besoin de ça. Avant le coup d'envoi de la rencontre face à Bayonne, les Lyonnais savaient qu'une victoire leur ouvrait assurément les portes de la phase finale.

Alors certains joueurs se sont mis au diapason. Et parmi eux, on retrouve le troisième ligne centre, Liam Allen. Le Néo-Zélandais de 23 ans prend de plus en plus d'épaisseur dans l'effectif rhodanien, et il l'a encore une fois prouvéce dimanche soir.

Le MVP de cette dernière journée est Lyonnais !

Intenable, il a écoeuré la défense bayonnaise. Tranchant à chacune de ses interventions, il a terminé la partie avec une ligne de statistiques à en faire rougir plus d'un. 6 oourses ballon en main, 10 plaquages, 5 défenseurs battus, 1 franchissement et la cerise sur le gâteau : 1 essai.

Un total de 80,6 points qui faut de Liam Allen le MVP de cette dernière journée de championnat.

