Libre de tout contrat l'année dernière, Leone Nakarawa (35 ans, 65 sélections) a visiblement convaincu les dirigeants castrais cette saison. Selon les informations de l'Équipe, le Fidjien a signé une prolongation de contrat d'un an dans le Tarn.

Un tour de plus pour Leone Nakarawa. Le deuxième ligne fidjien s'est engagé pour une année de plus avec Castres, annonce l'Équipe ce dimanche. Arrivé l'an dernier dans le Tarn, l'ancien joueur du Racing 92 avait pour ambition de relancer sa carrière, largement ralentie par différentes blessures. Meilleur joueur européen en 2018, il était arrivé sur la pointe des pieds à Castres. "C’est un pari très mesuré compte tenu des conditions modestes dans lesquelles il vient", avait assuré le président Castrais Pierre-Yves Revol. Ses performances ont donc su convaincre les dirigeants du CO, qui lui ont proposé une année de contrat supplémentaire.

Cette saison, le Fidjien a disputé dix-sept matchs cette saison et sera encore titulaire face à l'USAP ce dimanche soir, lors de la dernière journée de Top 14.