L'ancien All Black Benson Stanley devrait quitter son poste d'entraîneur à Clermont pour rejoindre le staff de Montpellier la saison prochaine. Il compenserait le départ de l'actuel entraîneur adjoint Alexandre Ruiz, en partance pour Soyaux-Angoulême.

Pourtant pressenti pour rester, l'entraîneur en charge des skills et de l'organisation défensive de l'ASM Benson Stanley devrait rejoindre le staff de Montpellier la saison prochaine, selon nos confrères de La Montagne. L'ancien centre international néo-zélandais (38 ans, 3 sélections) devrait retrouver un poste similaire sous la commande du duo Cockerill-Elissalde. Il remplacerait Alexandre Ruiz qui rejoindrait Soyaux-Angoulême.

Arrivé en France en 2012, Stanley a connu le titre de champion de France 2017 avec Clermont, avant de rejoindre la Section paloise pour deux saisons (2017-2019) et enfin Montauban (2019-2020). Il a finalement intégré le staff clermontois en 2020.

Plus de sortants que d'entrants

Depuis l'arrivée de Christophe Urios au poste d'entraîneur principal, les changements de staff n'ont cessé. Tout a commencé par le départ en janvier dernier du coach des lignes arrière d'alors, Xavier Sadourny. Trois semaines plus tard, c'était l'entraîneur principal Jono Gibbes qui jetait l'éponge, menant au recrutement de l'ancien manager de l'UBB. Début avril, c'est le consultant de la mêlée Dato Zirakashvili qui s'est retiré. Il rejoindra les rangs du Stade français la saison prochaine. Jared Payne (spécialiste de la défense) et Julien Le Devedec (coach de la touche) sont eux aussi sur départ, comme les préparateurs physiques Johnny Claxton et Scott Crean.

Christophe Urios récupérera cependant ses compères bordelais Julien Laïrle et Frédéric Charier. En charge du club girondin depuis son départ, ils récupéreront respectivement les rôles d'entraîneur des avants et entraîneur des arrières. Déjà en poste sous Jono Gibbes, Didier Retière (directeur du développement sportif) et Aurélien Rougerie (manager sportif) devraient être reconduits.