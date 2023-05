Les Toulousains, leaders la quasi totalité de la saison, ne comptent pas se lever du fauteuil juste avant la fin de la phase régulière et ambitionnent de l'emporter face à Brive. Le contenu et la plein confiance sont aussi deux paramètres à retrouver avant les demies pour des Haut-garonnais en demi-teinte ces dernières semaines.

23. C’est le nombre de journées que le Stade toulousain a passé sur le fauteuil de leader, bien au chaud, à contempler ses concurrents cravacher pour la qualification. Qualifié en demi-finale depuis le 7 mai dernier après une saison régulière rondement menée, les Toulousains ne sont pour autant pas assurer de terminer l’année sur la première marche. Pour être sur d’avoir la première place, il faudra prendre deux points de plus que les Rochelais, puisque c’est l’écart qui sépare les deux Stade avant ce multiplex. « C’est notre objectif depuis le début, bien-sûr ça ne nous assurera en rien d’une victoire finale mais c’est toujours gratifiant de terminer premier ». Et Toulouse aime avoir la main et dominer le championnat. Pour preuve, lors de ces cinq derniers titres (2008, 2011, 2012, 2019 et 2021), les pensionnaires d’Ernest-Wallon avaient fini à la première place à l’issue des 26 journées. Avec cette première place, ils obtiennent une journée de repos en plus s’ils vont en finale. L’année dernière, le barrage de haute intensité qu’ils avaient gagné face à la Rochelle avait laissé des traces dans les organismes et les Castrais avaient su en profiter.

Dernière répétition

Relégué en Top 14, l'adversaire briviste n’a plus de véritable enjeu sportif si ce n’est l'intention de quitter l’élite par la grande porte en rendant une copie sérieuse face au leader. Toulouse, de son côté, ambitionne de se servir de ce match comme d’un dernier galop pour se mettre en confiance avant le moment le plus important du championnat, la demi-finale à San Sébastian. Les Toulousains voudront engranger de la confiance et du rythme pour s’injecter une bonne dose de certitudes avant d’entamer ces matchs qui ne laissent pas de deuxième chance. « On veut donner du temps de jeu en vue de cette demi-finale, nous voulons travailler sérieusement pour la préparer au mieux. Concernant les joueurs qui partiront à la fin de la saison, il n’y a pas particulièrement de cadeau dans l’équipe qui sera aligné. On veut assurer la première place et cette rencontre nous servira à travailler le contenu » avant d’entamer le dernier carré. Pendant que les barragiste se livreront une bataille féroce pour être de la partie au Pays basque, les hommes d’Ugo Mola continueront d’optimiser leur préparation avec un stage du côté du Portugal.