Castres a conclu sa saison par une victoire à domicile face à Perpignan dans un match sans enjeu où la tension était pourtant à son paroxysme (26-16). Les Perpignanais, qui devaient espérer un miracle pour être maintenu directement dans l'élite, seront opposés à Grenoble pour rester en Top 14.

Castres s'est imposé à Pierre Fabre face à Perpignan pour la dernière journée de la phase régulière du Top 14 (26-16) à l'issue d'une rencontre sous tension et où le CO n'avait plus rien à jouer et où l'USAP préparait son match d'accession pour rester dans l'élite en raison de la victoire de la Section Paloise sur Montpellier.

Les 40 premières minutes ont été marquées par les nombreux en-avants et la maladresse des 30 protagonistes qui annihilaient leurs propres offensives en se mettant à la faute. Benjamin Urdapilleta inscrit les six premiers de la rencontre au pied. En face, Tristan Tedder manque un drop et une pénalité. Le match s'anime en fin de période avec l'essai du malicieux Jérémie Fernandez qui a profité d'une interception de Pierre Colonna sur une touche longue de Perpignan. Alors en tête de 13 points, Perpignan va se révolter.

Perpignan jouera sa survie en access match

Tristan Tedder ouvre la mire et inscrit sa première pénalité de la soirée. La tension monte par la suite et une première bagarre éclate alors que Julien Dumora avait réalisé un sublime 50-22. Perpignan se dégage en pénaltouche et pousse pour marquer à la sirène. Les Catalans parviennent à obtenir une pénalité alors qu'une nouvelle bagarre éclate. Wilfrid Hounkpatin est exclu provisoirement et les deux équipes terminent la période à 14. Tedder ne tremble pas pour rapprocher les siens et Castres rentre au vestiaire avec un essai transformé d'avance (13-6).

Le multiplex a été mouvementé ! Découvrez tous les scores \ud83d\udcaa



Retrouvez toutes les informations sur Rugbyrama ! ? pic.twitter.com/OIxzJskeD9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

Connaissant le résultat de Pau face à Montpellier, Perpignan fait tourner en vue de "l'access match" et remplace Tristan Tedder par Matteo Rodor, mais continue sur sa lancée. Dès l'entame de la seconde période, Theo Forner aplatit en coin à la suite d'un coup de pied rasant de George Tilsley. L'essai est transformé par Matteo Rodor. L'ouvreur remplaçant donne ensuite l'avantage aux siens sur une pénalité de 40 mètres. Cette avance sera de courte durée. Le pied d'Urdapilleta faisant encore mouche pour sa dernière à Pierre Fabre. L'ouvreur argentin redonnera ensuite trois points d'avance à son équipe sur une longue pénalité de 43 mètres. Antoine Zeghdar inscrira en bout de course le dernier essai de la rencontre sur une sublime passe de son ouvreur.

Urdapilleta, héroïque pour sa dernière

Alors qu'il retrouvera Christophe Urios, avec qui il a été champion de France avec Castres en 2018 et qu'il avait déjà côtoyé à Oyonnax, à Clermont la saison prochaine, Benjamin Urdapilleta a été magnifique au pied. L'ouvreur argentin a inscrit 16 des 26 points de son équipe à 100% de réussite pour sa dernière à Pierre Fabre et est sorti sous l'ovation d'un stade dont il est devenu une légende. Le demi d'ouverture est également à l'origine d'une sublime inspiration de l'extérieur du pied gauche pour Antoine Zeghdar sur l'ultime essai castrais.

Castres, vice-champion de France en 2022, termine sa saison à une décevante 9e place et échoue à six points des phases finale tandis que Perpignan, 13e, sera opposé à Grenoble, le 3 juin lors de la finale d'accession au Top 14.

Plus d'informations à suivre...