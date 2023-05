Pas de surprise en bas du classement. Barragiste avant la 26e et dernière journée, Perpignan reste 13e après sa défaite à Castres, et jouera donc son maintien en Top 14 face à Grenoble le week-end prochain lors de l'access match.

[MATCH D'ACCESSION \u2b06\ufe0f] Grenoble affrontera Perpignan en match d'accession ! Rendez-vous le samedi 3 juin au Stade des Alpes à Grenoble (21h) ! pic.twitter.com/P2JzPCPvwL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

Avant la rencontre, le demi de mêlée Tom Ecochard, se projetait d'ailleurs directement sur le match d'accession : "Pour l'instant, nous n'avons rien gagné. On a juste le droit d'y croire et d'avoir la chance d'avoir notre destin entre nos mains si on passe par l'access match. Le stage a remis à plat les choses, surtout après avoir battu le Stade toulousain. Le match le plus important de la saison débarquera peut-être la semaine prochaine." C'est désormais une certitude, l'avenir en Top 14 de l'Usap passera par l'affrontement face à Grenoble au stade des Alpes. Tout au long de la saison, Perpignan s'est mis en avant avec un jeu porté vers l'attaque. Le dernier exemple, face au Stade toulousain lors du dernier match à domicile des hommes de Patrick Arlettaz (victoire 26-21). Face à Castres, le manager avait décidé de faire tourner son effectif, comme pour anticiper un match d'accession qui semblait inéluctable.

Attention à Grenoble

Malgré la déception d'une défaite en finale, le FCG sera redoutable devant son public dans un match qui s'annonce chaud bouillant. D'autant que les Grenoblois ont déjà remporté un match d'accession. C'était face à Oyonnax, en 2018. "Ce stade en liesse, cette euphorie, ça touchait les joueurs et même nous sur le banc, se souvenait Antonin Berruyer après la défaite face à Oyonnax. C'est un état qu'on retrouve rarement dans une équipe. J'espère qu'on revivra les mêmes émotions la semaine prochaine, car ça reste gravé. Et ça peut aussi être une belle page de l'histoire de ce club."

Cet access match promet entre deux équipes qui voudront absolument évoluer en première division la saison prochaine. Comme la saison dernière, les coéquipiers de Mathieu Acebes devront se montrer intransigeants dans un contexte défavorable. Face au Stade montois, malgré un résultat nul à la pause (16-16), les Catalans avaient réalisé une immense deuxième période pour finalement s'imposer 41-16 et conserver sa place en Top 14. Le match d'accession aura lieu samedi 3 juin prochain.