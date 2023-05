C'était une finale officieuse pour distribuer le dernier ticket de la saison régulière pour la phase finale. Le Lou, à Gerland, a battu l'Aviron (53-19) avec largesse contre un adversaire qui n'a pas démérité jusqu'au dernier quart d'heure, offrant du répondant dans tous les secteurs à l'image de sa superbe saison. Lyon est de retour en phase finale et prend même la 3e place grâce au bonus offensif, lui assurant de recevoir en quarts de finale.

C'était une finale de la saison régulière ou un 8e de finale, un match à ne pas perdre et les Lyonnais ont su transformer une rencontre pour le 6e strapontin en une place sur le podium à la suite d'une rencontre placée sous le signe de l'attaque à outrance et de la vitesse d'exécution. Bayonne, avec ses qualités, n'a pu tenir que 50 grosses minutes mais a participé à cette orgie offensive à 10 essais.

Pourtant tout avait parfaitement commencé pour les joueurs de Grégory Patat qui ouvraient la marque par un essai sur leur première occasion par Rémy Baget, intenable ce soir sur son aile droite. Les Avironnais récitaient une action d'école avec Camacho et Lopez et envoyaient leur ailier derrière la ligne (0-7, 7e minute). Lyon réagissait de suite avec les points pris au pied par Lima Sopoaga (3-7, 8e).

Il fallait toutefois attendre 10 autres bonnes minutes pour que Lyon marque son premier essai par Couilloud à l'issue d'une touche dans les 5 mètres, domaine salvateur pour les Rhodaniens ce soir (10-7, 18e).

Lyon domine, Bayonne surprend

Le LOU semble avoir son match en main quand Sopoaga encore lui ajuste un nouveau coup de pied qui met en lumière l'indiscipline basque (13-7, 26e). Mais c'est sur ce point que Bayonne a fait des progrès cette saison en marquant en étant dominé. Les Lyonnais ont la possession et Couilloud veut jouer vite petit côté. Rémy Baget l'a bien lu, intercepte et finit le travail d'un grand pont au pied pour aplatir son doublé. Voilà l'Aviron revenu à hauteur (13-12, 27e). Piqués au vif, les Lyonnais se retroussent les manches et marquent un nouvel essai après une touche à 5m, cette fois par Yanis Charcosset. Ça va trop vite pour Bayonne (18-12, 34e).

Et la première période n'est pas terminée. Avant la sirène, l'attaque lyonnaise réussit un sacré numéro avec les avants qui fatiguent la défense adverse pour que les trois-quarts en profitent. Thibaud Regard réussit un numéro de puissance et d'agilité pour percer la ligne jusqu'à l'en-but (25-12 à la pause).

Au retour des vestiaires, les Bayonnais n'ont plus le choix et le savent pertinemment. Il leur faut une victoire et sans bonus défensif pour l'adversaire. La domination se fait intense, le LOU fait des fautes mais les pénalités ne servent à rien. La patience basque est récompensée à la 52e minute quand Baget, encore lui, est à la finition d'un pas de deux entre Camacho et Lopez vers l'aile droite. Baget marque son premier triplé en pro et ravive l'espoir d'une qualification (25-19).

Le Lou termine en trombe

La fin de match est alors très longue pour l'Aviron. Les organismes sont touchés et même si Grégory Patat a fait ses changements plus rapidement que Xavier Garbajosa, la fraîcheur est Lyonnaise. Parti pour être l'homme du match côté Bayonne avec son triplé, Rémy Baget paye les nombreuses fautes basques et écope d'un jaune pour un en-avant volontaire. Pendant ces 10 minutes à 14, les Rhodaniens vont marquer deux essais. Le premier par Allen, son troisième ligne, qui profite d'une action de classe de Tuisova (32-19, 60e) et le second par Guillard qui profite lui d'un numéro d'... Allen sur 30 mètres (39-19, 64e).

Pas rassasiés ou certainement conscients de l'opportunité qui pouvaient éventuellement s'offrir à eux, les Lyonnais continuent d'attaquer, de jouer vite et font des différences encore et encore. C'est d'abord Jonathan Pélissié qui marque le 6e essai, celui du bonus offensif alors que son équipe est à 14 (46-19, 71e). Enfin, de retour sur la pelouse après une pause et un match de grande classe, Romain Taofifenua refermait le score par un essai en force sur une énième touche à 5 mètres, arme absolue de l'équipe de Xavier Garbajosa (53-19). Les prochains adversaires sont prévenus.

Avec cette troisième place acquise lors de la dernière journée alors qu'ils n'étaient pas même assurés d'accéder à la phase finale, Lyon aura le luxe de recevoir Bordeaux-Bègles le samedi 3 juillet à 21h05 pour une place en demi-finale. Bayonne, lui, intègre un valorisant top 8 à l'issue de sa belle saison et retrouvera l'Europe la saison prochaine.