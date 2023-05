À l'issue de cette 26e et dernière journée de Top 14, qui se jouait ce dimanche soir, nous connaissons officiellement les six équipes qualifiées pour la phase finale. Toulouse, La Rochelle, Lyon, le Stade français, le Racing 92, et l'UBB se disputeront le Bouclier de Brennus. Voilà le tableau complet de la phase finale.

Il y avait peu de suspense en cette 26e et dernière journée. Avant de jouer ce dimanche soir, sept des huit clubs qualifiés pour la phase finale étaient déjà connus et Toulouse et La Rochelle assurés de terminer aux deux premières places. Seul le siège de Lyon, huitième, était encore menacé par Bayonne et Toulon. Mais les Lyonnais ont fait le travail face aux Bayonnais ce dimanche soir. Surpris en début de match, ils ont fait la différence en fin de première période pour finalement s'imposer 53 à 19.

LE TABLEAU COMPLET DE LA PHASE FINALE DE #TOP14 ! \ud83d\udd34



Toutes les explications > https://t.co/yGfKSGWfhk pic.twitter.com/Pf4pWW3Md8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023

Grâce à ce succès salvateur, les hommes de Xavier Garbajosa réussissent même l'exploit de doubler sur le fil le Racing 92 et le Stade français au classement. Avec une troisième place finale, les Lyonnais recevront l'Union Bordeaux-Bègles en barrage, le week-end prochain. Les Bordelo-Bèglais n'ont pas su trouver les ressources pour s'imposer face à Toulon à Mayol (35-19) et sont donc sixièmes et derniers qualifiés.

Des barrages Lyon - UBB et Stade français - Racing 92

Autre équipe à recevoir en barrage : le Stade français. Les hommes de Gonzalo Quesada se sont certes inclinés sur la pelouse du champion d'Europe, La Rochelle (14-10), mais ont pu conserver leur quatrième place grâce à la défaite du Racing 92 à Clermont. Les Ciel et Blanc y ont cru dans l'Auvergne mais ont craqué face notamment à la puissance de George Moala (32-25). Ils terminent à la cinquième place. Il y aura donc un derby francilien en barrage.

Le vainqueur de ce duel entre le Stade français et le Racing 92 (samedi 3 juin à 14 heures) affrontera Toulouse à Saint-Sebastien, alors que de l'autre côté, Lyon et l'UBB se battront pour défier La Rochelle (dimanche 4 juin à 21h05). Car oui, Toulousains et Rochelais sont qualifiés pour les demi-finales du championnat, à Saint-Sebastien, les 9 et 10 juin. Les Haut-Garonnais ont conforté leur première place au classement ce dimanche, en étrillant des Brivistes déjà relégués (54-10) à Ernest-Wallon.

Le classement final des six premiers du Top 14 :

1- Toulouse

2- La Rochelle

3- Lyon

4- Stade français

5- Racing 92

6- UBB

Barrages :

Stade français (4) - Racing 92 (5) : samedi 3 juin à 14h, à Jean-Bouin

Lyon (3) - UBB (6) : dimanche 4 juin à 21h05, au Matmut Stadium de Gerland

Demi-finales :

Toulouse - vainqueur de Stade français - Racing 92 : vendredi 21h05, à Saint-Sebastien

La Rochelle - vainqueur de Lyon - UBB : samedi 21h05, à Saint-Sebastien