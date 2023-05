Pour clôturer cette saison de Top 14, le RC Toulon devait aller décrocher une victoire bonifiée contre l’Union Bordeaux-Bègles, tout en espérant des résultats favorables dans les autres rencontres. Malgré la victoire 35-19 des Varois, aucun des deux objectifs n’a été accompli, et les Toulonnais terminent l’exercice à la 7ème place. Les Girondins, eux, sont bien qualifiés pour la phase finale malgré la défaite, et se déplaceront à Lyon en quart de finale.

Dans son stade Mayol, le RC Toulon s’est imposé (35-19), ce dimanche soir face à l’UBB, pour la 26ème et dernière journée de Top 14. Une belle victoire face à un gros adversaire, mais qui n’est pas suffisant pour leur permettre de terminer dans le top 6 du classement. Les Varois se consoleront de cette saison à moitié réussie avec la Challenge Cup, remportée la semaine dernière contre Glasgow. Les Bordelais terminent la rencontre sans blessé ni suspendu et peuvent se préparer pour leur prochain match, à Lyon.

Le RCT à l’attaque d’entrée

Pour aller chercher le bonus offensif, Toulon devait tout donner dès la première minute. Si le début à consister à résister en défense, la première attaque fut la bonne pour les Varois. D’abord en faisant attaquer les trois-quarts, très mobiles pour donner le tournis à la défense. Une fois la ligne d’en-but en vue, ce sont les avants qui sont alors partis en percussion. Bastareaud a échoué à un mètre de la ligne mais Gigashvili l’a suivi pour aplatir (7-0, 8ème).

Mais pas le temps de célébrer, car sur le renvoi en jeu, les avants bordelais récupéraient une mêlée dans les 22m adverses. Le ballon sortait vite et bien, et après une combinaison rodée, Bielle-Biarrey trouvait l’intervalle avant de servir Cordero qui aplatissait en coin (7-7, 12ème).

Même si Bastareaud prenait le premier des trois cartons jaunes toulonnais (28ème, puis Ollivon 47ème et Tolofua 66ème), les joueurs de la Rade étaient mieux dans le match, et plus réalistes. Après une pénalité jouée à la main à dix mètres de la ligne, Parisse servait Paia’aua pour le deuxième essai (14-7, 35ème). Le troisième essai intervenait après une intervention du marqueur précédent, qui remontait 50 mètres avant de glisser dans les derniers mètres. Il fallait deux temps de jeu de plus pour que Wainiqolo inscrive son essai (21-7, 39ème).

Près du but, l’avenir se jouait loin de Toulon

Le RCT faisait sa part du boulot, mais devait compter sur le résultat de Lyon-Bayonne pendant ce temps, qui était alors encore serré. L’UBB a réduit la marque par un essai de Bochaton (21-12, 48ème), et Toulon devait alors accélérer.

Un essai de West était refusé pour un pied en touche plus tôt dans l’action (53ème). Mathieu Bastareaud, à qui il a été rendu hommage avant le match comme à sa sortie, se chargeait alors de marquer un essai, le dernier de sa carrière, à la suite d’un maul (28-12, 56ème). Sur la touche, c’est Sergio Parisse, pour son 331ème et dernier match de Top 14, qui avait capté le ballon.

Les espoirs d’un exploit toulonnais étaient douchés par une percée de Tambwe, plus vif que Kolbe pour le crocheter et aller marquer (28-19, 68ème). Le dernier essai du match était inscrit par Cornell du Preez, opportuniste pour aller intercepter une passe de Cordero et aplatir sans opposition (35-19, 75ème).

Les deux équipes ont offert quelques actions de jeu en rab mais le score en resta là, et Zabalza mettait fin à la rencontre, et donc à la saison toulonnaise. Le RCT échoue à deux points du top 6 et part en vacances, non sans avoir rendu hommage à ses deux légendes, Bastareaud et Parisse. Malgré la défaite, l’UBB se qualifie pour les barrages et connaît déjà sa prochaine cible : le LOU, victorieux de Bayonne (53-19), la semaine prochaine à Gerland. Les Girondins devront y remporter leur deuxième succès à l’extérieur en 2023, seulement.