Avant le début de la 26e journée de Top 14, l'Usap est 13e et barragiste. Les Catalans se déplacent sur la pelouse de Castres, et doivent prendre quatre points de plus que Pau pour ne pas disputer le match d'accession face à Grenoble.

Dans l'émission Des Mauls et Débats, nos journalistes ont évoqué la 26e journée de Top 14. Selon eux, l'histoire est déjà écrite pour l'Usap, et la composition d'équipe décidée par Patrick Arlettaz montre bien la volonté de garder des forces pour un probable match d'accession, le week-end prochain, sur la pelouse de Grenoble. En effet, les Grenoblois ont perdu la finale de Pro D2 face à Oyonnax, et recevront le 13e du Top 14. En attendant, Pau a son destin en main et reçoit une équipe de Montpellier, qui peut encore espérer accrocher une place qualificative en Champions Cup. Avec Vincent Franco, Jérémy Fadat et Nicolas Zanardi Réalisation Baptiste Barbat