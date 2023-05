La 26e et dernière journée de Top 14 a livré son verdict. Le Stade français et le Racing 92 (barrage 1) ainsi que Lyon et Bordeaux (barrage 2) s'affronteront pour une place dans le dernier carré. Toulouse et La Rochelle sont directement qualifiés en demi-finales. On fait le point sur le programme des phases finales et de l'access match.

Les barrages de Top 14 auront lieu le samedi 3 juin à 14h et le dimanche 4 juin à 21h05. Le Stade français et le Racing 92 (barrage 1) sur la pelouse du Jean-Bouin. Lyon et Bordeaux (barrage 2) sur la pelouse du Matmut Stadium. Barrage 1 : Stade français - Racing 92 à 14 heures le samedi à Jean-Bouin sur Canal +

Barrage 2 : Lyon - UBB à 21h05 le dimanche au Matmut Stadium de Gerland sur Canal + Le Stade français ayant terminé à la 4e place du classement, l'horaire du barrage doit encore être confirmé par les instances étant donné que le PSG jouera son dernier match de la saison en Ligue 1 au Parc des Princes, situé à 100 mètres de Jean-Bouin. Pour des raisons de sécurité, il est impossible de faire jouer deux matchs de cette envergure le même jour aux mêmes horaires. Le Stade français pourrait jouer son barrage le samedi à 14h et ainsi décaler l'access match à 21h. LE TABLEAU COMPLET DE LA PHASE FINALE DE #TOP14 ! \ud83d\udd34



Toutes les explications > https://t.co/yGfKSGWfhk pic.twitter.com/Pf4pWW3Md8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 28, 2023 Demi-finales : direction San Sébastian pour Toulouse et La Rochelle En ce qui concerne les demi-finales, Toulouse et La Rochelle sont directement qualifiés. Le Stade toulousain affrontera le vainqueur du barrage 2, le Stade français ou le Racing 92. Le Stade rochelais affrontera le vainqueur du barrage 1, Lyon ou Bordeaux. La première demi-finale impliquant les Toulousains aura lieu le vendredi 9 juin à 21h05. La deuxième demi-finale impliquant les Rochelais aura lieu le samedi 10 juin à 21h05. Les deux matchs se joueront sur la pelouse d'Anoeta à San Sébastian. Les hommes d'Ugo Mola ayant terminé à la première place du championnat bénéficieront donc d'un jour de récupération supplémentaire en cas de qualification en finale. La finale de Top 14 aura lieu le samedi 17 juin à 21h sur la pelouse du Stade de France. Access match : direction Grenoble pour Perpignan Dans sa lutte à distance avec la Section paloise, Perpignan n'aura pas eu le dernier mot. Les Palois se sont largement imposés face à Montpellier condamnant l'USAP à jouer l'access match pour la deuxième fois consécutive. Ce match d'accession en Top 14 aura lieu sur la pelouse de Grenoble (qui s'est incliné en finale de Pro D2 face à Oyonnax) le samedi 3 juin à 21h.