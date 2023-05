Les demi-finales de Nationale 2 sont terminées et on connaît la grande finale. Périgueux et Vienne se disputeront le titre de Nationale 2 et sont d'ores et déjà promus en Nationale.

Périgueux - Vienne est la grande finale de Nationale 2 cette saison. Les deux clubs sont promus en Nationale, et se disputeront le titre le dimanche 4 juin prochain. Après son large succès au match aller sur la pelouse du Stade Métropolitain (26-43), les joueurs de Richard Hill, qui rejoindra Floirac à l'intersaison, avaient 17 points d'avance à défendre lors de ce match retour. Les Périgourdins, devant leur public du stade Francis-Rongiéras, l'ont emporté 17-10, en inscrivant deux essais, contre un pour le Stade Métropolitain. Avec deux succès en deux rencontres, Périgueux rejoint la finale de Nationale 2 et jouera en Nationale la saison prochaine. Les coéquipiers de Fouillade ont été imperturbables en défense. Vienne est promu pour trois points Quel exploit du CS Vienne ! Vainqueur 24-11 au match aller face à Saint-Jean-de-Luz, le club viennois se déplaçait au Pays basque avec 13 points d'avance. Absolument pas candidat à la montée en début de saison, les Ciel et Blanc ont terminé 5e de la poule 1 et sont passés par un match de barrage à Niort. Et le CS Vienne l'a fait ! Virtuellement éliminés à la mi-temps, et jusqu'en toute fin de rencontre (27-10), les coéquipiers de Charles Masost ont poussé dans les derniers instants de cette demi-finale retour. D'abord avec une pénaltouche à cinq mètres, puis en enchaînant les picks and go devant des Basques arc-boutés en défense. Après une faute dans un ruck, les Viennois ont logiquement décidé de jouer à fond l'avantage en écartant le ballon sur les extérieurs. Et c'est finalement Nicolas Onutu qui a inscrit l'essai de la montée, transformé par Jules Porcher face aux poteaux. Une défaite 27-17, mais une défaite de 10 points, ce qui permet à Vienne de se qualifier en finale de Nationale 2 pour trois points, et donc d'être promu en Nationale ! Le club isérois affrontera Périgueux en finale de Nationale 2, sur un terrain qui reste encore à définir.