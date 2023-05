Le Munster remporte le championnat intercontinental après sa victoire face aux Stormers (19-14), champion en titre. Grâce à trois essais de Barron, Nash et Hodnett, les joueurs de Limerick remportant leur premier titre d'URC, le quatrième si on cumule avec l'ancien Pro 12.

Voilà que les Stormers, vainqueurs l'an passé, laissent leur couronne après avoir perdu sur leur pelouse du DHL Stadium de Durban. C'est la franchise irlandaise du Munster qui s'est adjugé la finale du United Rugby Championship. Vainqueurs 19 à 14 avec un essai dans les dernières minutes, les héros de la Red Army s'offrent donc leur premier titre en championnat, sous cette nouvelle appellation. Ils avaient remporté le Pro 12 en 2003, 2009 et 2011.

C'est pourtant les Sud-africains qui ouvrent la marque à la 5ème minute avec un essai de Manie Libbok sur une interception. Le talonneur munstermen Diarmuid Barron lui répond quelques minutes plus tard avec un bon travail au près. Les Irlandais enfoncent le clou en fin de première période avec une super transversale du héros de la demi-finale Jack Crowley pour Calvin Nash. Lors du second acte, les locaux réagissent avec l'essai du numéro 8 Deon Fourie en départ de maul. Tout est à refaire, les Stormers passent devant 14 à 12. Et, à tout juste 5 minutes du terme, John Hodnett est bien servi à l'intérieur par son ailier. Dans une partie où le combat était au cœur du jeu, c'est le Munster qui a tapé le plus fort et le plus juste. Pourtant indisciplinés, ils ont su prendre l'ascendant pour s'offrir ce titre.

John Hodnett, troisième ligne du Munster, a été élu meilleur joueur du match. Il a reçu sa médaille des mains de son capitaine, l'emblématique Peter O'Mahony. "Nous avons fait un match monstrueux" soulignait le troisième marqueur munstermen. Difficile de lui donner tort.