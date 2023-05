Damian Penaud fera sa dernière au Michelin sous le maillot de l'ASM avant son départ à Bordeaux, la saison prochaine. Un transfert qui ne le réjouirait plus tant que ça...

Clermont n'a plus rien à jouer lors de cette dernière journée de Top 14. La réception du Racing 92 sera donc l'occasion d'honorer les partants, qui feront leur ultime sortie en jaune et bleu. Parmi eux, Adrien Pélissié, Arthur Iturria ou Judicaël Cancoriet. Et, surtout, Damian Penaud. Arrivé au club en catégorie espoir, en 2014, il s'apprête à quitter l'Auvergne pour rejoindre l'Union Bordeaux Bègles.

C'est un choix qu'il regretterait désormais, selon le journal La Montagne. Lors d'un entraînement ouvert au public, en début de semaine, l'ailier international a été interpellé par les supporters clermontois déçus de son choix de rallier la Gironde. "Oui, mais c’est trop tard maintenant", leur a-t-il lancé en échange, de manière énigmatique.

Damian Penaud à l'UBB, c'est officiel ! \u270d\ufe0f

Toutes les infos ici > https://t.co/cTF02T3G4n pic.twitter.com/NrvH9WvYfp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 28, 2022

Clermont a tenté de racheter le pré-contrat

Damian Penaud (26 ans) avait expliqué à L'Equipe, en décembre dernier, que son choix de quitter Clermont-Ferrand n'avait pas été simple à prendre : « Pour être franc, je ne me voyais pas partir. » Mais, depuis, pas mal de choses ont changé en Auvergne. Un nouvel entraîneur, Christophe Urios, et un nouveau président, Jean-Claude Pats, souhaitent redonner de l'ambition aux Jaunards, ce qui n'aurait pas échappé à l'ailier.

?\ud83d\udd35Jean-Claude PATS succédera à Jean-Michel GUILLON à la présidence de l’ASM Clermont Auvergne



\u27a1\ufe0f Lire le Communiqué officiel \u2935\ufe0fhttps://t.co/DYLZ4xFku4 pic.twitter.com/mHjHfUxJEE — ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 3, 2023

Les dirigeants clermontois ont d'ailleurs tenté de racheter le pré-contrat de Bordeaux-Bègles pour retenir son joyau en Auvergne. Pour rappel, seul le club girondin avait émis une offre pour l'ailier international à la fin de l'année 2022 alors que l'ASM a tout tenté, sur le point de vue financier, pour garder coûte que coûte Damian Penaud. Six mois plus tard, les deux parties avaient finalement envie de poursuivre l'aventure mais le temps s'était déjà écoulé.

Le départ de Penaud sera-t-il compensé ?

Doublé par Toulon sur le dossier Leicester Fainga'anuku, Clermont a recruté l'arrière-ailier Joris Jurand pour notamment soulager Alex Newsome au poste de numéro 15. Un ailier phare est toujours attendu en Auvergne, mais l'arrivée d'une recrue supplémentaire devrait être conditionnée à l'arrêt de carrière, ou non, de Sébastien Vahaamahina. Blessé au nez et victime de commotions, le deuxième ligne clermontois n'a plus joué depuis décembre dernier et a notamment affirmé qu'il avait "honte pour son club" quant à la gestion de son cas.

Si "Vahaa" devait arrêter sa carrière, le salary cap de Clermont serait à nouveau allégé et pourrait faciliter la venue d'un nouveau joyau. À ce jour, l'ASM ne comptera quatre ailiers professionnels la saison prochaine (Raka, Delguy, O'Connor, Jurand).