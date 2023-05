Remplaçant face à Grenoble pour la finale de Pro D2, Justin Bouraux a trouvé sa place dans la rotation d'Oyonnax. Il a confirmé tout au long de la saison qu'il incarnait bien la relève du club de l'Ain au poste d'ouvreur.

Jeune, Justin Bouraux dévalait les pistes à toute vitesse, maniant habilement le planté de bâton. Comme beaucoup de gamins du Jura. Mais il est natif de Saint-Claude, terre de rugby en pleine montagne. Alors, il a aussi grandi avec un ballon ovale dans les mains. L'ouvreur a suivi le parcours classique des jeunes du coin. En minimes, il est parti jouer à Oyonnax, 30km plus au sud-ouest. Il a fait ses classes avec un certain Enzo Reybier, lui aussi formé à Saint-Claude, dont il est proche et avec qui il rêvait de faire une feuille de match en professionnel sous le maillot d'Oyo. Pour ses débuts chez les grands, l'ailier ne sera pas à ses côtés. Sur la pelouse de Carcassonne, le 14 janvier 2022, Justin Bouraux a commencé par voir un de ses coups de pied contré, une erreur à sept points. Une bévue compensée par un coup de pied millimétré aboutissant à l'essai du bonus. Amené ce jour-là à pallier les absences de Jules Soulan et de Yohan Le Bourhis, il a pris la place du deuxième dans la rotation, l'obligeant à s'exiler à Nevers pour la saison. Après cinq feuilles de match la saison dernière - il était sur le banc en barrage et en demie notamment - il est pleinement rentré dans la rotation cette saison. Il a disputé 25 rencontres, dont 14 comme titulaire, se présentant comme une alternative crédible à Jules Soulan, voir plus.

"C’est un joueur classe"

En demi-finale, face à Vannes, Justin Bouraux a été préféré à Jules Soulan. L'ancien Columérain, victime d'une entorse du genou fin mars à Grenoble, n'avait plus joué depuis sa blessure. "On a la chance d’avoir beaucoup de concurrence. On pensait que c’était plus intéressant de jouer avec Justin et d’avoir Jules sur le banc, même s’il a fait une bonne réathlétisation", a justifié l'entraîneur des Oyonnaxiens Joe El-Abd, à la veille de la finale de Pro D2. Trop de pression ? Pas assez d'expérience ? Jules Soulan (20 ans) ne semble pas avoir réalisé sa meilleure performance. À l'image de ses partenaires, il a été chahuté par le panache des Bretons, venus sans complexes dans l'Ain. Pas forcément inspiré dans le jeu courant, l'ouvreur a manqué une transformation et une pénalité juste avant la mi-temps, dans un moment où Oyo aurait bien pris un peu d'avance au tableau d'affichage (16-15). Le match du Jurassien s'est achevé dès la 53e minute. Sur sa dernière action, en position de drop, il a commis un en-avant. Il a été suppléé par Jules Soulan qui a fait la différence avec un essai et deux pénalités.

Mais pour son entraîneur anglais, le demi d'ouverture a réalisé un bon match, remplissant son contrat : "Il a manqué sa prestation ? Je ne sais pas. Il a manqué deux coups de pied, dont un de 40m sur le côté qui touche le poteau. Si tu regardes le match, on a eu beaucoup d’occasions de marquer. Le job du dix c’est de mettre son équipe dans les cinq mètres adverses et il l’a fait." Qu'importe, cette rencontre aura permis à Justin Bouraux d'emmagasiner une précieuse expérience, lui qui est vu comme la relève au poste d'ouvreur au sein de son club : "Il a joué de gros matchs comme titulaire. À 20 ans, il a déjà deux phases finales dans les jambes. C’est super pour nous, pour l’avenir. C’est un joueur classe, ça se voit à l’entraînement. Ceux qui jouent avec lui le disent. Il peut débloquer des situations. Il a confiance et lui, et il a celle du groupe. On est fier d’avoir Justin avec nous, quelqu’un formé dans notre région. " Le natif de Saint-Claude sera sur le banc face à Grenoble, le numéro 10 étant la priorité de Jules Soulan. Sera-t-il le bourreau des Isérois ?