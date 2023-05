Dans un match haletant, les Saracens se sont imposés face à Sale en finale de Premiership et succèdent ainsi à Leicester. Pour son dernier match avec les Sarries, Max Malins a marqué le deuxième essai des siens.

Après un échec en finale face à Leicester la saison dernière, les Saracens n'ont pas craqué cette année. Face aux Sale Sharks, les Sarries l'ont emporté 35-25 dans une finale magnifique marquée par sept essais.

Cette finale s'est d'abord résumée à un duel de buteur entre Farrell et Ford avant l'essai de pénalité qui a validé les efforts des Saracens. Van der Merwe remettait Sale à hauteur à la demi-heure de jeu avant l'essai de Max Mallins avant la mi-temps, pour sa dernière avec les Sarries (il jouera à Bristol la saison prochaine). À la pause, les coéquipiers d'Owen Farrell étaient devant (20-13). Toujours dans le premier acte, la finale a été marquée par une interruption due à l'entrée d'activistes sur la pelouse de Twickenham.

Sale a eu l'avantage, mais le titre pour les Saracens

Avec sept points de retard, Sale a débuté fort la seconde période avec un essai de Roebuck, non transformé par Ford (20-18). Toujours à 100 %, Owen Farrell a permis aux Saracens de reprendre un peu d'avance (23-18). Après l'essai de Rodd à la 52e, les Sharks prenaient l'avantage pour la première fois de la rencontre grâce à la transformation de Ford (23-25). Mais après une finale perdue la saison dernière face à Leicester, les Saracens ne pouvaient pas passer une nouvelle fois à côté. Malgré un échec sur une pénalité lointaine, Daly inscrivait un essai crucial à un quart d'heure du terme, non transformé par Farrell (28-25). Un coup d'arrêt pour Sale, qui voyait en plus van Zyl passer la ligne quatre minutes plus tard. Le capitaine Farrell transformait et le plus dur était fait pour les Sarries (35-25). C'est le 6e titre de champion d'Angleterre pour les Saracens, qui devient le 2e club le plus titré à égalité avec Bath et les London Wasps, derrière l'intouchable Leincester (11 titres).