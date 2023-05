Le manager général Johann Authier a réagi à la victoire de son équipe, Valence Romans, en finale de Nationale face à Dax.

Valence Romans s'est imposé en finale de Nationale face à Dax (26-19). Comblé de terminer sa mission d’entraîneur auprès de Valence-Romans-Drôme Rugby sur le premier titre de ce jeune club issu d’une fusion réalisée il y a sept ans, le manager général Johann Authier a tenu à souligner le travail effectué tout au long de ces années : "Ce titre représente l’aboutissement de plusieurs années de travail. Quand on est redescendus de Pro D2, les gens ne se sont pas rendus compte mais on a perdu 26 joueurs. Il a fallu tout reconstruire et même avec un budget conséquent, reconstruire, ça prend du temps. L’année dernière nous n’étions pas très loin mais cette année on s’est servi de notre expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Cette équipe est montée crescendo au gré de la saison, jusqu’à cette finale."

"Je pars avec le sentiment du devoir accompli"

Les joueurs de Johann Authier ont largement dominé la finale face à Dax, et se sont imposés logiquement pour décrocher le titre de champion de France. Une analyse partagée par Johann Authier : "Celle-ci fut maîtrisée même si elle fut difficile parce que Dax est une équipe joueuse, qui pratique un bon rugby et qui a essayé de nous prendre sur les largeurs. On avait travaillé cela toute la semaine, et cela a tenu. Nous avons procédé à plusieurs changements en début de deuxième mi-temps. Certains joueurs ne tenaient pas la baraque comme ils le font d’habitude, et il était temps de faire des changements. Cela sert à ça, une équipe de rugby. Il faisait chaud, mais l’équipe de Dax avait bien préparé son match."

Le manager peut donc partir la tête haute : "Je pars avec le sentiment du devoir accompli mais cela aurait été pareil si on avait perdu aujourd’hui. On est heureux pour le club, un titre c’est beau mais je suis surtout heureux de tout le travail accompli par tout le monde. Les titres finissent toujours dans un placard. Alors que les souvenirs, on les garde avec nous pour toujours."